Авіаудари Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану: пошкодження реактора в Хондабі

За даними МАГАТЕ з офіційної сторінки в соцмережі Twitter-акаунт МАГАТЕ

Згідно з інформацією Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), важководний дослідницький реактор у Хондабі, відомий раніше як Арак, зазнав пошкоджень. Цю новину було оприлюднено на офіційній сторінці МАГАТЕ в соціальній мережі Х 19 червня.

У заяві організації зазначено:

“МАГАТЕ має інформацію, що постраждав важководний дослідницький реактор в Хондабі (колишній Арак), який перебував на стадії будівництва.” – МАГАТЕ

Представники МАГАТЕ також підкреслили, що реактор не функціонував і не містив ядерних матеріалів, тому не було жодних радіологічних наслідків.

“Наразі МАГАТЕ не має інформації, яка б вказувала на те, що завод з виробництва важкої води в Хондабі зазнав удару.” – МАГАТЕ

Раніше Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про проведення авіаударів по численним іранським військовим та ядерним об’єктам вранці 19 червня. Зокрема, ізраїльські літаки атакували ядерний реактор у Араку, зруйнувавши важливу захисну конструкцію, що використовується для виробництва плутонію – ключового елемента для ядерної зброї.

Серед інших цілей були об’єкти в Натанзі, які, за словами Ізраїлю, використовуються для розробки ядерної зброї. Ці об’єкти містять унікальні компоненти та обладнання, що сприяють розвитку ядерної програми Ірану.

Крім того, удари були націлені на виробництво сировини та частин для балістичних ракет, системи протиповітряної оборони, склади боєприпасів, радарні установки та інші елементи оборонної інфраструктури Ірану.

Повітряна операція Ізраїлю проти ядерної програми Ірану розпочалася в ніч на 13 червня, коли ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей, пов’язаних із збагаченням урану та військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зазначив:

“Метою операції є завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях. Операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.” – Біньямін Нетаньягу

Внаслідок атак загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

Після ударів кілька країн закрили свій повітряний простір. МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти, тоді як Іран запевняє, що серйозних пошкоджень ядерні об’єкти не зазнали.

У відповідь на атаки Ізраїлю Іран запустив понад 100 безпілотників у бік ізраїльської території.

13 та 14 червня Ізраїль здійснив нові авіаудари по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати у причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.