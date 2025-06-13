МАГАТЕ повідомляє про радіоактивне забруднення в Ірані після ударів Ізраїлю

Як повідомляє Twitter-акаунт МАГАТЕ

Керівник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив про виявлення радіоактивного забруднення в одному з ядерних обʼєктів Ірану. Цю інформацію оприлюднила пресслужба агентства.

Гроссі також зазначив, що рівень радіації за межами обʼєкта залишається стабільним.

“Тип радіоактивного забруднення, присутнього всередині об’єкта, головним чином альфа-частинки, можна контролювати за допомогою відповідних захисних заходів.” – Пресслужба МАГАТЕ

Раніше Гроссі підкреслював, що МАГАТЕ підтримує контакт з іранськими органами ядерної безпеки для оцінки стану ядерних об’єктів та можливого впливу на ядерну безпеку.

Повітряна операція Ізраїлю проти Ірану

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Ізраїльські військові завдали ударів по численних цілях на території Ірану, зокрема по об’єктах, пов’язаних зі збагаченням урану та військовими потужностями.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він наголосив, що операція триватиме доти, поки завдання не буде виконано повністю.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

У відповідь на ці дії Іран 13 червня запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю.

Після ізраїльських ударів кілька країн закрили свій повітряний простір.

Реакція МАГАТЕ та міжнародної спільноти

МАГАТЕ висловило занепокоєння через удари по ядерних об’єктах, зазначивши, що наразі підвищення рівня радіації не зафіксовано.

Іран вимагає скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з цими подіями.

Країни, такі як Велика Британія, Китай та Оман, закликали до деескалації напруженості на Близькому Сході.