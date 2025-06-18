Ізраїльські авіаудари по ядерних об'єктах Ірану: наслідки та реакції

Про це CNN з посиланням на ЦАХАЛ.

Вранці в середу Ізраїль здійснив серію авіаударів по військовим об’єктам Ірану, зокрема в Тегерані. Ці удари були спрямовані на підприємства, що займалися виробництвом ракет і центрифуг для збагачення урану. Про це повідомляє CNN, посилаючись на дані ЦАХАЛ.

Серед цілей, які були атаковані, виявилися заводи, що виготовляли ракети типу “земля-земля” та “земля-повітря”, а також об’єкт, де виробляли центрифуги для ядерної програми Ірану.

Армія оборони Ізраїлю підкреслила, що “іранський режим збагачує уран, призначений для створення ядерної зброї”.

Для виконання цієї операції було задіяно понад 50 винищувачів, які діяли під керівництвом розвідки. У офіційній заяві зазначено:

“Понад 50 винищувачів Повітряних сил під точним керівництвом розвідувального відділу завдали серії ударів по військових цілях у районі Тегерана за останні години.”

Згідно з інформацією Reuters, у відповідь на ізраїльські удари Іран випустив два ракетні залпи в бік Ізраїлю, вибухи яких були чутні над Тель-Авівом.

Іранські ЗМІ повідомляють, що атака ізраїльських військ торкнулася університету, пов’язаного з Корпусом вартових ісламської революції, а також об’єкта балістичних ракет Ходжір, розташованого поблизу Тегерана.

Передісторія та наслідки атаки

У ніч на 13 червня Ізраїль розпочав масштабну повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдаючи ударів по десятках військових та ядерних об’єктів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”, підкресливши, що операція триватиме до повного виконання завдання.

Внаслідок цих ударів загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

Після атаки кілька країн закрили свій повітряний простір над регіоном. МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах, хоча Іран запевняє, що серйозних пошкоджень ядерні об’єкти не зазнали.

У відповідь на ізраїльські удари Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю.

13 та 14 червня Ізраїль продовжив авіаудари по ключових оборонних спорудах та військових базах Ірану.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати у причетності до ізраїльських ударів, проте Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.