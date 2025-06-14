Ізраїльські авіаудари по Ірану: загибель командувачів і міжнародна реакція

Про це інформує The Times of Israel з посиланням на іранські державні медіа.

Ізраїль здійснив нові авіаудари по іранських містах на заході та північному заході країни, зокрема по важливих військових базах і оборонних спорудах. Про це повідомляють іранські державні медіа, посилаючись на інформацію від The Times of Israel.

Удари були завдані по місту Тебріз, розташованому на північному заході, а також по західним провінціям Лурестан, Хамадан і Керманшах.

Згідно з іранськими новинними ресурсами, внаслідок атаки на ракетний об’єкт в Асадабаді загинули двоє осіб.

Деталі авіаударів Ізраїлю по Ірану

В ніч на 13 червня Ізраїль провів “точний превентивний удар” по численним військовим об’єктам Ірану, намагаючись завдати шкоди ядерній програмі країни, повідомила Армія оборони Ізраїлю.

У відповідь Іран запустив безпілотники, які, за даними ЦАХАЛу, були успішно перехоплені.

Внаслідок цих атак загинули високопосадовці, зокрема командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило іранське державне інформагентство.

МАГАТЕ висловило стурбованість щодо ударів по ядерних об’єктах, зазначивши, що наразі не зафіксовано підвищення рівня радіації.

Іран закликав до скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН. Кілька країн, серед яких Велика Британія, Китай та Оман, закликали до деескалації напруженості на Близькому Сході.