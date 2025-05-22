Ізраїль дозволив гуманітарну допомогу до Гази: проблеми з розподілом та можливе припинення вогню

21 травня Ізраїльські збройні сили оголосили про дозвіл на в’їзд до Сектора Гази 100 вантажівок, які доставили борошно, дитяче харчування та медичне обладнання. Проте, представники ООН підкреслюють, що через труднощі з розподілом гуманітарна допомога не дійшла до тих, хто її потребує. Водночас, пізно ввечері з’явилися ознаки, що постачання вантажів може стати більш вільним.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив готовність до тимчасового припинення вогню для повернення заручників, але підкреслив, що в іншому випадку військова операція триватиме з метою повного контролю над Газою.

Після 11-тижневої блокади Ізраїль допустив у Газу 98 вантажівок з гуманітарною допомогою в понеділок і вівторок. Однак представники гуманітарних організацій та місцеві пекарні повідомляють, що навіть ці обмежені поставки не потрапили до їдалень, пекарень, ринків і лікарень.

Антуан Ренар, директор Всесвітньої продовольчої програми ООН у регіоні, зазначив, що жодна з цих вантажівок не дійшла до населення Гази. Блокада змушує місцевих жителів боротися за виживання, незважаючи на зростаючий міжнародний і внутрішній тиск на ізраїльський уряд.

Тисячі тонн продовольства та життєво важливих товарів чекають на контрольно-пропускних пунктах, але через проблеми з безпекою їх розподіл залишається заблокованим. Махмуд аль-Хоу розповів, що часто проводить до шести годин на день у черзі, сподіваючись отримати хоч трохи їжі для своїх дітей.

Представники ООН пояснили, що через безпекові проблеми допомога не могла бути вивезена з логістичного центру на КПП Керем Шалом. Проте ввечері 21 травня з’явилися ознаки, що поставки можуть відбуватися більш вільно.

Власник великої транспортної компанії Нахід Шахайбер повідомив, що 75 вантажівок з борошном та десятки з харчовими добавками і цукром перебувають у південній частині Рафаха. Свідки також бачили вантажівки з борошном у Дейр-аль-Балах у центральній частині Сектора Гази.

У березні Ізраїль запровадив блокаду всіх вантажів до Гази, аргументуючи це тим, що ХАМАС нібито захоплює вантажі, призначені для цивільних, що угруповання категорично заперечує.

Під тиском міжнародної спільноти Ізраїль дозволив ООН та гуманітарним організаціям тимчасово відновити постачання допомоги до запровадження нової моделі розподілу, яка має запрацювати до кінця місяця за підтримки США і передбачає використання приватних підрядників через безпечні центри.

Водночас Організація Об’єднаних Націй заявила, що новий план не є неупередженим або нейтральним, і відмовляється брати в ньому участь.