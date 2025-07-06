Пропозиція про 60-денне припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС у Газі

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на копію останньої пропозиції щодо припинення вогню, поданої посередниками ХАМАС.

6 липня 2025 року з’явилися нові деталі пропозиції щодо припинення вогню в Секторі Гази, коли Ізраїль направив свою переговорну групу до Катару. Згідно з документом, палестинські угрупування, зокрема ХАМАС, мають повернути живих та загиблих заручників, а ізраїльські війська повинні відійти до буферної зони.

У копії останньої пропозиції, наданої посередниками ХАМАС, викладено план 60-денного перемир’я. Згідно з цим планом, ХАМАС зобов’язується передати 10 заручників та 18 тіл загиблих, в той час як ізраїльські війська відступлять до буферної зони, що розташована вздовж кордонів Гази з Ізраїлем та Єгиптом.

Документ також підкреслює важливість гуманітарної допомоги, яка буде розподілятися через агентства ООН та Палестинський Червоний Півмісяць. Проте не зазначається, що буде з американською організацією “Гуманітарний фонд Гази”, яка займається розподілом продовольчої допомоги з травня 2025 року.

Згідно з попередніми угодами, палестинські в’язні, які утримуються в ізраїльських тюрмах, мають бути звільнені в обмін на заручників, але точна кількість цих звільнень поки що не узгоджена.

Пропозиція не гарантує остаточного припинення війни, що є однією з умов ХАМАС, зазначає AP. Водночас у документі йдеться, що переговори про постійне припинення вогню триватимуть протягом 60 днів. Президент США Дональд Трамп “гарантує, що Ізраїль дотримуватиметься припинення військових операцій” і особисто оголосить про угоду щодо припинення вогню.

7 липня Трамп планує зустрітися з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в Білому домі. Ця зустріч відбувається на фоні закликів американського лідера до припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС у Газі та повернення решти заручників.

2 липня Трамп заявив, що Ізраїль погодився на “необхідні умови” для початку 60-денного припинення вогню в Газі. Прем’єр-міністр Нетаньягу поки що не коментував цю заяву.

4 липня ХАМАС надіслав позитивну відповідь на запропоновану США угоду про припинення вогню, що, за словами обізнаного палестинського посадовця, може сприяти досягненню домовленості.

Огляд подій у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив вторгнення на територію Ізраїлю, захопивши кілька населених пунктів у прикордонній зоні та взявши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію проти бойовиків.

Військові дії призвели до гуманітарної кризи в палестинському анклаві, де загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у загрозі безпеці країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду про припинення вогню, яка почала діяти 19 січня 2025 року. Вона передбачала три етапи, включаючи повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених районів Гази та звільнення частини заручників.

Однак 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю оголосили про відновлення бойових дій у Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю оголосила про новий наступ у палестинському анклаві з метою ліквідації ХАМАС та звільнення заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих, а бойові дії тривають.

30 травня Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди про 60-денне припинення вогню.