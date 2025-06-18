Ізраїль оголошує поступове відкриття країни після операції проти Ірану

Про це ВВС

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про можливість «поступового відкриття» країни в кількох регіонах. Цю інформацію підтверджує ВВС.

Кац назвав це «посланням перемоги» у боротьбі з Іраном. Він зазначив, що влада починає «поступовий процес відновлення економіки та відкриття різних регіонів», що залежить від безпекових міркувань.

Обмеження були запроваджені у відповідь на іранські обстріли після ударів Ізраїлю по іранських об’єктах.

Міністр також підкреслив, що «інтенсивні бойові дії» проти Ірану триватимуть «доки загрози не будуть усунені».

Операція Ізраїлю проти Ірану

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Ізраїльські військові літаки завдали ударів по численних цілях на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану, а також інші військові споруди.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою цієї операції є «завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях». Він підкреслив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно для досягнення поставлених цілей.

Після атаки Ізраїлю кілька країн закрили свій повітряний простір.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у напрямку Ізраїлю.

13 та 14 червня Ізраїль здійснив нові авіаудари по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати в причетності до ізраїльських ударів по своїй території. Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.