Ізраїль створює 22 нові поселення на Західному березі: міжнародна реакція та наслідки

Відповідну заяву опублікував у соцмережі Х Twitter-акаунт Бецалеля Смотрича

Ізраїльський уряд ухвалив рішення про створення 22 нових поселень на території Західного берега Йордану, що стало найбільшим розширенням за останні роки. Це рішення викликало обурення в міжнародній спільноті, оскільки воно суперечить нормам міжнародного права і може призвести до введення санкцій проти Ізраїлю.

Міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич оголосив у соціальних мережах, що нові поселення будуть розташовані в адміністративному окрузі Юдея та Самарія, відомому як Західний берег. Хоча конкретні локації поки не розкриті, міністр назвав це “історичним кроком”, який має на меті зміцнення безпеки країни.

Згідно з інформацією, нові поселення включатимуть легалізовані раніше несанкціоновані форпости, такі як Хомеш і Са-Нур, які були евакуйовані у 2005 році. Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц підкреслив, що метою цього будівництва є посилення безпеки та запобігання створенню палестинської держави.

Реакція палестинської адміністрації та угруповання ХАМАС на це рішення була різкою. Міжнародна спільнота, включаючи Великобританію, Францію та Канаду, також висловила протест і пригрозила санкціями. Лондон вже призупинив переговори щодо угоди про вільну торгівлю, а Європейський Союз переглядає свою угоду про асоціацію з Ізраїлем.

Речник президента Палестини Набіль Абу Рудейне закликав адміністрацію США втрутитися, назвавши уряд Ізраїлю “екстремістським” і звинувативши його у спробах завадити створенню незалежної палестинської держави.

Позиція міжнародного права та ООН

Згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН №2334, ізраїльські поселення на окупованих палестинських територіях вважаються незаконними. Міжнародний суд ООН у 2024 році підтвердив цю позицію, закликавши Ізраїль припинити окупацію та вивести поселенців.

На сьогоднішній день близько 700 000 ізраїльських поселенців проживають серед 2,7 мільйона палестинців на Західному березі та у Східному Єрусалимі – територіях, захоплених Ізраїлем у 1967 році. Хоча Ізраїль анексував Східний Єрусалим, міжнародна спільнота не визнає цей суверенітет і не визнає контроль над Західним берегом.

Після початку війни між Ізраїлем та ХАМАС у жовтні 2023 року, поселенська діяльність на Західному березі значно активізувалася. Ізраїль також посилив військові операції проти палестинських бойовиків у цьому регіоні.

Останні події у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив напад на Ізраїль з території Сектора Гази, захопивши кілька населених пунктів і взявши в заручники десятки людей. У відповідь Ізраїль розпочав масштабну контртерористичну операцію, що призвела до гуманітарної кризи та численних жертв серед цивільного населення.

15 січня 2025 року було укладено угоду про припинення вогню, яка почала діяти 19 січня і передбачала три етапи, включаючи виведення ізраїльських військ із густонаселених районів Гази та звільнення заручників. Однак 18 березня 2025 року обидві сторони оголосили про відновлення бойових дій.

17 травня 2025 року Армія оборони Ізраїлю оголосила про новий наступ у Секторі Гази з метою ліквідації ХАМАС і звільнення заручників. Палестинська сторона повідомила про 146 загиблих, а бойові дії тривають.