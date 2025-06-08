Ізраїль блокує гуманітарне судно з Гретою Тунберг до Сектора Гази

Як заявив Міністр оборони Ізраїлю Ізраєль Кац у Twitter-акаунті

Ізраїльська армія заявила, що не дозволить гуманітарному судну “Маделін”, на борту якого знаходиться шведська екоактивістка Грета Тунберг, досягти берегів Сектора Гази. Цю інформацію підтвердив Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац.

“Антисемітці Греті та її супутникам, рупорам пропаганди ХАМАС, я кажу чітко: розвертайтесь – ви не досягнете Гази.” – Ізраїль Кац

За словами Кац, Ізраїль не дозволить нікому порушувати морську блокаду Гази, яка, на його думку, необхідна для запобігання постачанню зброї до ХАМАС – угруповання, що утримує заручників і вчиняє воєнні злочини.

“Ми вживемо заходів проти будь-якої спроби прорвати блокаду чи підтримати терористичні угруповання – морем, сушею чи повітрям.” – Ізраїль Кац

Деталі про судно “Маделін”

Це судно є частиною “Флотилії свободи”, яка вирушила з порту Катанія (Сицилія) 1 червня. На борту перебуває близько десяти осіб, серед яких Грета Тунберг, актор Ліам Каннінгем з “Гри престолів” та депутатка Європарламенту Ріма Хассан, якій заборонено в’їзд до Ізраїлю через її позицію щодо війни.

Мета місії полягає в доставці гуманітарної допомоги, включаючи консерви, рис, протеїнові батончики, молоко та соки, до цивільного населення Сектора Гази.

Це не перша спроба дістатися до Гази морем. У травні інше судно цієї ж групи, “The Conscience”, було атаковане, ймовірно, дронами в міжнародних водах біля Мальти, і активісти звинувачують в цьому Ізраїль.

Згідно з даними Організації Об’єднаних Націй, незважаючи на відновлення обмежених поставок допомоги, гуманітарна ситуація в Газі залишається найгіршою з початку війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАСу 19 місяців тому.