Ізраїль закриває дипломатичні представництва після ударів по Ірану

Про це повідомляє Посольство Ізраїлю в Україні

Ізраїль оголосив про закриття всіх своїх дипломатичних представництв у різних країнах світу, а також про призупинення консульських послуг. Цю інформацію підтвердило Посольство Ізраїлю в Україні.

“У світлі останніх подій ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться.” – Посольство Ізраїлю в Україні

Для ізраїльтян, які знаходяться за межами країни, доступна спеціальна онлайн-форма, що дозволяє їм повідомити про своє місцезнаходження та актуальний статус.

Причини закриття дипломатичних представництв

У ніч на 13 червня Ізраїль провів “точний превентивний удар” по численним військовим об’єктам Ірану, спрямованим на знищення його ядерної програми, про що повідомила Армія оборони Ізраїлю.

У відповідь на ці дії Іран запустив безпілотники, які були успішно перехоплені силами ЦАХАЛ.

Внаслідок ізраїльської атаки загинули високопосадовці, зокрема командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило державне інформагентство Ірану.

МАГАТЕ висловило стурбованість через удари по ядерних об’єктах, проте наразі не зафіксовано підвищення рівня радіації.

Іран закликав до скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН. Кілька країн, серед яких Велика Британія, Китай та Оман, закликали до деескалації конфлікту на Близькому Сході.