Як повідомляє Twitter-акаунт Ізраель Каца

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про проведення ізраїльськими військовими атак на цілі хуситів у трьох портах Ємену: Худейда, Рас-Іса та Саїф. Цю інформацію він оприлюднив у соціальній мережі X.

Серед об’єктів, які зазнали ударів, виявилися електростанція та комерційне судно “Галакс Лідер”. За словами Каца, це судно було захоплене повстанцями два роки тому і використовувалося для “терористичної діяльності” в Червоному морі.

Кац підкреслив, що ці удари стали частиною операції під назвою “Чорний прапор” і попередив, що хусити “продовжуватимуть платити високу ціну за свої дії”.

“Доля Ємену така ж, як і доля Тегерана. Кожен, хто спробує завдати шкоди Ізраїлю, постраждає, а кожному, хто підніме руку на Ізраїль, відрубають руку.” – Ісраель Кац

Ізраїльські ВПС зазначили, що порти, по яких було завдано ударів, використовуються угрупованням Хуті для отримання зброї від Ірану з метою “здійснення терористичних планів проти Ізраїлю та його союзників”.

Військові також повідомили про пошкодження електростанції Рас-Канатіб, яка забезпечує електроенергією міста Ібб та Таїз. Ці удари стали відповіддю на численні атаки хуситів на Ізраїль.

Напередодні ізраїльські військові попередили цивільних про необхідність евакуації через очікувані авіаудари в цих районах. Після атаки хусити підтвердили, що їхня протиповітряна оборона змогла відбити ракетні удари Ізраїлю, згідно з інформацією агентства Reuters.

Мешканці Худейди повідомили, що ізраїльські удари вивели з ладу головну електростанцію, залишивши місто без електрики. Інформації про постраждалих наразі немає.

Через кілька годин після атак ізраїльські військові заявили про запуск двох ракет з Ємену та спроби їх перехоплення, результати яких ще перевіряються. Служба швидкої допомоги Ізраїлю повідомила, що не отримувала викликів про постраждалих після цих запусків.

Хусити, які мають зв’язки з Іраном, втрутилися у конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом, що триває з 7 жовтня 2023 року, атакуючи судна на важливих морських шляхах та запускаючи безпілотники і ракети по Ізраїлю.

Угруповання Хуситів оголосило про намір атакувати всі судна, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегло міжнародні судноплавні компанії від співпраці з ізраїльськими портами.

Хусити, які контролюють більшу частину Ємену, стверджують, що їхні атаки є підтримкою палестинців і пообіцяли продовжувати їх, поки Ізраїль не припинить наступ на Сектор Гази.

4 березня США внесли угруповання єменських бойовиків-хуситів до списку терористичних організацій.

Згідно з даними The Economist, через атаки хуситів на комерційні судна в Червоному морі збитки світової економіки у 2024 році склали приблизно 200 мільярдів доларів США.