Ізраїльські авіаудари по Ірану: новий етап конфлікту

Про це йдеться в повідомленні ізраїльських військових в Telegram

У ніч на 23 червня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) провела серію авіаударів по військовим об’єктам у Тегерані та на заході Ірану. Цю інформацію підтвердили у офіційному Telegram-каналі ізраїльських військових.

Згідно з даними ЦАХАЛ, понад 15 винищувачів атакували цілі в місті Керманшах, де, за інформацією ізраїльської сторони, зберігалися та запускалися ракети класу “земля-земля”.

Ізраїльська армія підкреслила, що продовжує свої операції, спрямовані на ослаблення військового потенціалу Ірану та контроль над іранським повітряним простором для забезпечення безпеки своєї країни. Водночас повідомляється, що Іран у відповідь випустив ракету по Ізраїлю, але її вдалося перехопити системами протиповітряної оборони.

Передумови атак Ізраїлю на Іран

Нагадаємо, що 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала масштабну повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, зокрема по об’єктах, пов’язаних із збагаченням урану та військовими базами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зазначив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він також підкреслив, що операція триватиме доти, поки завдання не буде виконано повністю.

У відповідь на атаки Ізраїлю Іран запустив понад 100 безпілотників у бік ізраїльської території.

13 та 14 червня Ізраїль здійснив нові авіаудари по ключових оборонних спорудах і військових базах у різних містах Ірану.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати у причетності до ізраїльських ударів по іранській території. Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.

20 червня МАГАТЕ попередило про можливу небезпеку радіологічного викиду для місцевих жителів Ірану через триваючі атаки Ізраїлю на ядерні об’єкти, які почалися 13 червня.