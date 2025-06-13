Ізраїльські авіаудари по Ірану: знищення ракетних комплексів та ядерної інфраструктури

Як повідомляє повідомлення ЦАХАЛу в соцмережах

13 червня, в п’ятницю, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про проведення серії авіаударів по ракетних комплексах класу «земля-земля», що належать іранському режиму. Це сталося на основі точних розвідувальних даних, отриманих від Розвідувального управління.

У своєму офіційному повідомленні ЦАХАЛ зазначив, що ізраїльські винищувачі завдали удари по численним пусковим установкам, сховищам ракет та іншим військовим об’єктам. Зокрема, на одному з об’єктів на заході Ірану було виявлено унікальний пусковий механізм, вмонтований у морські контейнери.

“За час війни іранський режим випустив сотні ракет класу ‘земля-земля’ у бік території Держави Ізраїль. Знищення ракет є життєво важливою місією у спробі захистити громадян Держави Ізраїль,” – ЦАХАЛ

ЦАХАЛ також повідомив, що ракетний арсенал Ірану включає ракети з дальністю польоту до тисячі кілометрів, що становить серйозну загрозу для регіону та світу.

“Залишення цих ракет в руках іранського режиму становить небезпеку для регіону і всього світу,” – ЦАХАЛ

Повітряна операція Ізраїлю проти Ірану

У ніч на 13 червня Ізраїль розпочав повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. ВПС Ізраїлю завдали ударів по десятках цілей, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та іншими військовими потужностями.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу підкреслив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він також зазначив, що операція триватиме до повного виконання завдання.

Внаслідок атаки загинули високопосадовці Ірану, зокрема командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері.

У відповідь на ізраїльські удари, Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю. Після цього кілька країн закрили свій повітряний простір.

МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти, проте наразі не зафіксовано підвищення рівня радіації. Іран також закликав до скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН, а ряд країн, включаючи Велику Британію, Китай та Оман, закликали до деескалації ситуації на Близькому Сході.