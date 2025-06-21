Ізраїль завдав масштабних ударів по ядерних об'єктах Ірану

Про це The Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю оголосила, що вночі її військово-повітряні сили провели масштабні удари по численним цілям в Ірані, зокрема по ядерному об’єкту в Ісфахані та чотирьом пусковим установкам. У цій операції взяли участь близько 50 винищувачів ЦАХАЛу, які скинули 150 боєприпасів. Цю інформацію оприлюднила The Times of Israel.

У ЦАХАЛі підкреслили, що удари по ядерному об’єкту в Ісфахані, який став мішенню Ізраїлю з початку конфлікту, мали на меті завдати серйозної шкоди іранській ядерній програмі.

“На території об’єкту також був уражений завод з виробництва центрифуг, а також інші військові об’єкти іранського режиму в районі Ісфахана.”

Військові повідомили, що ці удари завдали «значної шкоди» можливостям Ірану у виробництві центрифуг. Крім того, ізраїльські військові зазначили, що чотири пускові установки балістичних ракет були «нейтралізовані» до того, як по Ізраїлю був запущений залп.

Додаткові удари були завдані по вантажівках, які використовувалися для запуску безпілотників на Ізраїль, а також по об’єктах зберігання і запуску балістичних ракет, іранських радарах і системах протиповітряної оборони, повідомив ЦАХАЛ.

Передумови та реакція на атаки

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали удари по десятках цілей на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та іншими військовими спорудами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зазначив, що метою операції є «завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях». Він підкреслив, що операція триватиме доти, поки завдання не буде виконано повністю.

У відповідь на атаки Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю. Пізніше, 13 та 14 червня, Ізраїль завдав нових авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати у причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран сісти за стіл переговорів щодо ядерної програми.

20 червня у МАГАТЕ повідомили про небезпеку радіологічного викиду для місцевих жителів Ірану через атаки Ізраїлю на ядерні об’єкти, які тривають з 13 червня.