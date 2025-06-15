Ізраїльські авіаудари по ядерних об'єктах Ірану в Тегерані

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про завершення великої серії авіаударів по важливим об’єктам у Тегерані, які мають відношення до іранської ядерної програми. Ці удари стали частиною зусиль ізраїльських військових, спрямованих на стримування розвитку ядерної зброї в регіоні.

Згідно з інформацією, наданою ЦАХАЛом, серед цілей, які були знищені, виявилися паливні танкери, штаб Міністерства оборони Ірану, а також ключові об’єкти, пов’язані з ядерним проектом SPAND. Окрім цього, були знищені й інші інфраструктурні елементи, що підтримували ядерну програму Ірану.

Ця військова операція є частиною більшої стратегії ізраїльських сил безпеки, яка має на меті запобігти поширенню ядерної зброї в регіоні Близького Сходу.

На даний момент деталі операції залишаються обмеженими, проте офіційні джерела обіцяють надати більше інформації найближчим часом.

Ця подія викликала значний резонанс у міжнародній спільноті, оскільки вона підвищує напруженість у відносинах між Ізраїлем та Іраном.