Ізраїль спростував передачу Україні систем Patriot

Про це повідомляє ізраїльське видання Ynet

Міністерство закордонних справ Ізраїлю спростувало інформацію про передачу Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Цю заяву зробили представники ізраїльського зовнішньополітичного відомства в інтерв’ю виданню Ynet.

“Ці заяви не відповідають дійсності. Ізраїль не передавав Україні системи Patriot.”

– Міністерство закордонних справ Ізраїлю

Крім того, зазначається, що Росія звернулася до Ізраїлю з проханням про роз’яснення стосовно можливих поставок систем Patriot Україні.

9 червня посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський раніше стверджував, що Ізраїль надав Україні системи ППО Patriot, які були отримані від США ще на початку 1990-х років.

У червні 2024 року відбувалися переговори між США, Ізраїлем та Україною щодо постачання до восьми систем ППО Patriot для зміцнення обороноздатності України проти російських повітряних атак.

У січні 2025 року США здійснили відправлення близько 90 ракет системи ППО Patriot з ізраїльського складу до Польщі, звідки вони мали бути доставлені в Україну.

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