Ізраїль знищив штаб внутрішньої безпеки Ірану: авіаудари по Тегерану

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Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про успішне знищення “штабу внутрішньої безпеки” Ірану ізраїльськими військовими. За його словами, ця структура була відповідальна за репресії в країні. Про це він повідомив у соціальній мережі Х.

“Торнадо продовжує валитися на Тегеран. Літаки військово-повітряних сил щойно знищили штаб внутрішньої безпеки іранського режиму – головний орган репресій іранського диктатора.” – Ісраель Кац

Ця заява з’явилася після того, як Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про удари ізраїльської авіації по військових об’єктах, що належать іранському режиму в Тегерані.

У ніч на 13 червня ізраїльські ВПС розпочали повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Вони завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані із збагаченням урану та іншими військовими інфраструктурами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підкреслив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він також зазначив, що операція триватиме, поки завдання не буде виконано повністю.

Внаслідок цих атак загинули високопосадовці Ірану, зокрема командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генерального штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

Після ізраїльських ударів кілька країн закрили свій повітряний простір. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти, тоді як Іран запевнив, що його ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень.

У відповідь на атаки Ізраїлю Іран запустив понад 100 безпілотників у бік ізраїльської території.

13 та 14 червня Ізраїль продовжив завдавати авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати у причетності до ізраїльських ударів по своїй території. Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.