Евакуація з Ізраїлю та атака Ізраїлю на Іран: останні новини

Про це повідомив литовський суспільний мовник LRT.

19 червня до Вільнюса прибули близько 100 осіб, які були евакуйовані з Ізраїлю через загострення безпекової ситуації в регіоні. Серед евакуйованих – громадяни Литви, Латвії та Естонії. Цю інформацію підтвердив литовський суспільний мовник LRT.

Процес евакуації проходив у кілька етапів. Спочатку три автобуси доставили людей з Тель-Авіва до аеропорту Акаби в Йорданії, звідки вони згодом вилетіли до Литви.

Виліт евакуаційного рейсу кілька разів затримували через ремонт літака та складну авіаційну ситуацію в регіоні. Загальна вартість евакуації оцінюється приблизно в 200 тисяч євро, з яких три чверті покриє Європейський Союз через Механізм цивільного захисту, а решту фінансуватиме уряд Литви.

Варто зазначити, що 16 червня Словаччина також евакуювала громадян кількох країн з Йорданії та Ізраїлю через загострення ситуації на Близькому Сході. Загалом до Словаччини прибули 73 особи. 17 червня розпочалася евакуація громадян Литви, Латвії та Естонії з Ізраїлю.

Крім того, 18 червня Польща евакуювала першу групу людей з Ізраїлю. Серед близько 160 пасажирів, які дісталися Польщі через Єгипет, були також громадяни України.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та іншими військовими спорудами.

“Метою операції є завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання. – Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу

У відповідь на атаку Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю. Пізніше, 13 та 14 червня, Ізраїль завдав нових авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.