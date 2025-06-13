Ізраїль продовжує військову операцію проти Ірану: удари по ядерній програмі

Як пише видання The Wall Street Journal з посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника

Ізраїль має намір продовжити свою військову операцію проти Ірану ще на два тижні. Цю інформацію підтвердив високопоставлений ізраїльський чиновник, про що повідомляє The Wall Street Journal.

За словами джерела, операція ще не завершена. Основні цілі включають іранську ядерну програму, військове командування та ракетний арсенал. Ізраїль прагне зменшити можливість Ірану завдати удар у відповідь.

Тривалість кампанії відповідає прогнозам аналітиків, які вважають, що одна хвиля атак не зможе завдати достатньої шкоди ядерній програмі Ірану. Подібний підхід Ізраїль вже використовував у Лівані восени 2024 року, коли знищив зброю та інфраструктуру проіранського угруповання “Хезболла” і ліквідував його керівництво.

Неназваний чиновник у розмові з WSJ зазначив, що нинішній конфлікт з Іраном може завершитися подібним чином.

Військова операція Ізраїлю проти Ірану

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та іншими військовими інфраструктурами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу підкреслив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він також зазначив, що операція триватиме доти, поки завдання не буде виконано повністю.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю.

Після ізраїльських ударів кілька країн закрили свій повітряний простір. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти, але зазначило, що підвищення рівня радіації наразі не зафіксовано.

Іран вимагає скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН. Водночас Велика Британія, Китай, Оман та інші країни закликають до деескалації конфлікту на Близькому Сході.