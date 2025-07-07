Останні переговори між Ізраїлем і ХАМАС у Катарі: ситуація на 7 липня 2025

Про це повідомив палестинський чиновник, знайомий з перебігом обговорень, у коментарі BBC.

Нещодавно завершився останній раунд непрямих переговорів між Ізраїлем і ХАМАС, що проходили в столиці Катару, Досі. Цей етап не приніс значних результатів, і нові зустрічі заплановані на 7 липня. Про це повідомив палестинський чиновник, який ознайомлений з ходом обговорень, в коментарі для BBC.

Зустріч тривала близько трьох з половиною годин і проходила у двох різних локаціях. Сторони обмінювалися повідомленнями через посередників з Катару та Єгипту, але суттєвого прогресу досягти не вдалося. Наступний етап переговорів передбачає окремі зустрічі з кожною делегацією, щоб спробувати подолати існуючі розбіжності.

Згідно з інформацією, отриманою від джерел Reuters, ізраїльська делегація не мала достатніх повноважень для укладення остаточної угоди. Тим часом прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вирушив до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, де він підкреслив, що дав своїм переговірникам чіткі інструкції щодо досягнення угоди про припинення вогню на прийнятних для Ізраїлю умовах.

ХАМАС, у свою чергу, заявив про готовність прийняти останню пропозицію, проте між сторонами залишаються серйозні розбіжності. Зокрема, бойовики наполягають на повному виведенні ізраїльських військ із Сектора Гази після завершення перемир’я, що раніше було відкинуто урядом Нетаньягу.

Посередникам з Катару та Єгипту доведеться подолати ті ж труднощі, які вже призвели до зриву попередніх домовленостей після завершення останнього перемир’я в березні. Відтоді Ізраїль відновив активні бойові дії проти ХАМАС і запровадив блокаду на гуманітарну допомогу, частково зняту лише нещодавно.

Переговори проходять на фоні зростаючого тиску та надій, але остаточне рішення залишається під питанням – чи готові сторони йти на компроміс для завершення конфлікту.

Ситуація в Секторі Гази

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив напад на територію Ізраїлю, захопивши кілька населених пунктів у прикордонній зоні та взявши в заручники десятки людей. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію. Внаслідок військових дій у палестинському анклаві виникла гуманітарна криза, внаслідок якої загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у загрозі для своєї безпеки.

15 січня 2025 року між Ізраїлем і ХАМАС було укладено угоду про припинення вогню, яка набула чинності 19 січня 2025 року. Угода складається з трьох етапів, перший з яких передбачає повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених районів Сектора Гази та звільнення частини заручників. Однак 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю оголосили про відновлення вогню в регіоні.

17 травня Армія оборони Ізраїлю розпочала новий наступ у Секторі Гази з метою ліквідації ХАМАС та звільнення заручників. Палестинські джерела повідомили про 146 загиблих. Бойові дії тривають.

30 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладення угоди про припинення вогню на 60 днів.

Станом на 7 липня армія Ізраїлю повідомила про удари по 130 цілях ХАМАС, в той час як лікарі в Газі заявляють про понад 30 загиблих серед цивільного населення. Міністерство охорони здоров’я в Газі, яке контролює ХАМАС, інформує, що внаслідок війни загинуло щонайменше 57 338 людей.