Ізраїль завдає масштабних ударів по Ірану: понад 150 цілей атаковано

Про це ввечері 14 червня повідомляє ВВС.

Ізраїль продовжує завдавати удари по Ірану, і, за інформацією іранських ЗМІ, система протиповітряної оборони (ППО) знову активована. Цю інформацію оприлюднила ВВС ввечері 14 червня.

На брифінгу представник Армії оборони Ізраїлю Еффі Дефрін зазначив, що ізраїльські військово-повітряні сили продовжують «завдавати масштабних ударів у різних частинах Ірану» навіть на даний момент.

Він повідомив, що атаки тривають вже близько 40 годин, за які було атаковано понад 150 цілей, зокрема, Тегеран став основним об’єктом ударів протягом останньої доби.

“Серія атак, яка не припиняється вже майже 40 годин і включає понад 150 цілей. Центром атак за останні 24 години був Тегеран.” – Представник ЦАХАЛу

Дефрін також повідомив про атаку на підземний об’єкт на заході Ірану, де зберігалися крилаті та балістичні ракети, які використовувалися для атак на Ізраїль.

Іранське агентство «Таснім» повідомляє, що в Тегерані та інших регіонах знову активована система ППО. Протягом дня було збито велику кількість ізраїльських дронів, переважно на заході країни та в районі міста Кум у центральному Ірані.

Міністерство нафти Ірану підтвердило, що два великі газові родовища в південній провінції Бушер стали об’єктами атак Ізраїлю. За свідченнями очевидців, йдеться про газове родовище Південний Парс та компанію Fajr Jam Gas Refining Company.

Це перший випадок, коли Ізраїль атакував газові родовища в Ірані, і наразі ВВС намагається верифікувати відео з місця подій.

Передумови та перебіг атаки

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та військовими базами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підкреслив, що метою операції є «завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях». Він також зазначив, що операція триватиме доти, поки завдання не буде виконано повністю.

Внаслідок атак загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило іранське державне інформагентство.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю.

Після атак кілька країн закрили свій повітряний простір. МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах, проте Іран запевнив, що їхні ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень.

13 та 14 червня Ізраїль продовжив завдавати нових авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати у причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.