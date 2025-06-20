Ізраїль посилює атаки на Іран: ескалація конфлікту в регіоні

Про це повідомлює Reuters.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац віддав наказ про посилення атак на урядові об’єкти в Ірані. Цю інформацію підтверджує агентство Reuters.

У своїй заяві, зробленій 20 червня, Кац підкреслив, що військові повинні зосередитися на “символах режиму” в Тегерані, щоб дестабілізувати ситуацію в країні.

“Ми повинні завдати удару по всіх символах режиму та механізмах гноблення населення, таких як Басідж (ополчення), та по опорі влади режиму, такій як Корпус вартових ісламської революції”. – Ісраель Кац

Нагадаємо, що 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Ізраїльські військові завдали ударів по численних цілях на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та іншими військовими установами.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу зазначив, що метою цієї операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він також підкреслив, що операція триватиме до повного виконання поставлених завдань.

Внаслідок цих атак загинули високопосадовці Ірану, зокрема командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило державне інформагентство Ірану.

Після ізраїльських ударів кілька країн закрили свій повітряний простір, що свідчить про ескалацію напруженості в регіоні.

МАГАТЕ висловило стурбованість щодо атак на ядерні об’єкти, тоді як Іран запевнив, що його ядерні установки не зазнали серйозних пошкоджень.

У відповідь на ізраїльські удари Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю, що стало частиною ескалації конфлікту.

Після цього, 13 та 14 червня, Ізраїль продовжив завдавати авіаударів по містах Ірану, де розташовані важливі оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран звинуватив Сполучені Штати в причетності до ізраїльських атак. Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.