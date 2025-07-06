Ізраїль перехопив ракету з Ємену: загроза морської блокади від хуситів

Як пише Reuters, Ізраїль пригрозив єменському руху хуситів морською та повітряною блокадою, якщо пов’язане з Іраном угруповання продовжуватиме напади на територію країни в знак солідарності з Газою.

Ізраїльські військові оголосили про успішне перехоплення ракети, яка була запущена з території Ємену, завдяки системам протиповітряної оборони країни. Цю інформацію було опубліковано в офіційному Telegram-каналі Армії оборони Ізраїлю.

У зв’язку з цим інцидентом у кількох регіонах Ізраїлю спрацювали сирени повітряної тривоги, що відповідає встановленим протоколам безпеки.

Згідно з повідомленнями агентства Reuters, Ізраїль висловив загрозу руху хуситів, пов’язаному з Іраном, щодо введення морської та повітряної блокади, якщо ці угруповання продовжать свої атаки на ізраїльську територію. Це стало відповіддю на їхню підтримку палестинців у конфлікті в Газі.

Хусити, які контролюють більшу частину Ємену, втрутилися у війну між Ізраїлем і ХАМАСом, що триває з 7 жовтня 2023 року. Вони здійснюють атаки на судна, що проходять через важливі морські шляхи, а також запускають безпілотники та ракети по території Ізраїлю.

Це угруповання оголосило про намір атакувати всі судна, які прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і попередило міжнародні судноплавні компанії про ризики співпраці з ізраїльськими портами.