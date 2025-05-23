Ізраїльські військові повідомили про успішне перехоплення двох ракет, які були запущені з території Ємену. Повітряні тривоги спостерігалися по всій країні, включаючи Єрусалим та окупований Західний берег, у зв’язку з активізацією атак, що здійснюються підтримуваними Іраном хуситами.

Представник хуситів Ях’я Сарі підтвердив, що угруповання запустило балістичну ракету в бік аеропорту імені Бен-Гуріона, а також два дрони, націлені на Тель-Авів. Незважаючи на удари Ізраїлю по позиціях хуситів у Ємені, угруповання пообіцяло продовжувати обстріли Ізраїлю, навіть після досягнення угоди про припинення атак на американські кораблі в Червоному морі за посередництвом США.

Ізраїльська армія опублікувала фотографії моменту перехоплення ракети, яке відбулося в Ашкелоні 22 травня. У відповідь на ці атаки Ізраїль завдав кілька ударів по цілях у Ємені, зокрема, 6 травня було пошкоджено головний аеропорт Сани, а минулого тижня – удари по портам Ходейда та Саліф на Червоному морі.

Від початку війни між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Газа в жовтні 2023 року хусити здійснили численні ракетні та дронові атаки на територію Ізраїлю. Більшість з цих атак були перехоплені або не досягли своїх цілей. Хусити стверджують, що їхні дії спрямовані на підтримку палестинців у Газі.

Угода про припинення вогню у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив вторгнення на територію Ізраїлю з Сектору Гази, захопивши кілька населених пунктів і взявши в заручники десятки людей. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію, що призвела до гуманітарної кризи та значних втрат серед населення. Ізраїль звинувачує ХАМАС у загрозі національній безпеці.

15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС уклали угоду про припинення вогню, яка набула чинності 19 січня. Угода складається з трьох етапів: повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ з густонаселених районів Гази та звільнення частини заручників; подальше звільнення заручників і повне виведення військ; початок відновлення інфраструктури Гази.

Згідно з інформацією CNN, другий і третій етапи будуть узгоджені під час першої фази, а переговори розпочнуться на 16-й день після початку реалізації угоди.

18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю оголосили про відновлення вогню у Секторі Гази, здійснивши нічні обстріли інфраструктури, що належить ХАМАС. Палестинська влада повідомила про понад 400 загиблих, серед яких є жінки та діти.