Конфлікт Ізраїлю та Ірану: порушення припинення вогню та ракетні атаки

Дві балістичні ракети були випущені з Ірану по Ізраїлю після того, як мало набути чинності припинення вогню. Обидві були перехоплені, передає The Times of Israel.

Ізраїль висловив занепокоєння щодо порушення режиму припинення вогню з боку Ірану, стверджуючи, що з іранської території була випущена ракета в напрямку північних регіонів країни. Водночас, іранська сторона заперечує ці звинувачення, стверджуючи, що жодного запуску ракети не відбулося після оголошення перемир’я. Цю інформацію підтверджують як ізраїльські, так і іранські медіа.

Згідно з даними The Times of Israel, дві балістичні ракети були запущені з Ірану в бік Ізраїлю після оголошення про припинення вогню, але обидві були успішно перехоплені.

“Через три з половиною години після того, як президент США оголосив про припинення вогню, з Ірану був відкритий вогонь у бік північного Ізраїлю. Ми не повинні вагатися, ми не повинні стримуватися, ми повинні відповідати негайно.” – Голова партії Ізраїль Бейтену Авігдор Ліберман

Генерал-лейтенант Еяль Замір, начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю, зазначив, що ЦАХАЛ проводить оцінку ситуації та обіцяє рішучу відповідь на порушення режиму припинення вогню.

“У світлі грубого порушення режиму припинення вогню, здійсненого іранським режимом, ми відповімо силою.” – ЦАХАЛ

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац повідомив, що дав наказ армії завдати інтенсивних ударів по цілях у Тегерані у відповідь на порушення перемир’я.

Іранське державне телебачення, однак, спростовує інформацію про запуск ракети в бік Ізраїлю після оголошення про припинення вогню, як повідомляє ВВС.

24 червня президент США Дональд Трамп оголосив, що угода про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном вже набула чинності, закликавши обидві сторони дотримуватися її.

“Припинення вогню вже набуло чинності. Будь ласка, не порушуйте його!” – Дональд Трамп

Раніше Трамп оголосив про “повне та абсолютне” припинення вогню між двома країнами. Проте після цього ізраїльська армія повідомила про кілька хвиль ракетних атак з боку Ірану, внаслідок яких у Беер-Шеві загинули троє людей.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зазначив, що офіційної угоди про припинення вогню з Ізраїлем немає, але Іран готовий зупинити військові дії, якщо Ізраїль припинить удари до 4 ранку за місцевим часом.

Пізніше іранське державне телебачення оголосило про початок загального припинення вогню з Ізраїлем о 7:30 ранку за місцевим часом. Після 4:00 ранку нових ударів Ізраїлю по Ірану не зафіксовано.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив, що країна погодилася на пропозицію Трампа щодо припинення вогню з Іраном.

Передісторія конфлікту

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по десятках об’єктів, пов’язаних із збагаченням урану та військовими потужностями.

Прем’єр-міністр Нетаньягу заявив, що метою операції є знищення ядерної інфраструктури, заводів з виробництва балістичних ракет та військових об’єктів Ірану. Операція триватиме до повного виконання завдання.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю, а також здійснив ракетні атаки на американські військові бази на Близькому Сході.

13 червня на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН Іран звинуватив США у причетності до ізраїльських ударів по своїй території, що Вашингтон відкинув, закликавши Тегеран до переговорів.

20 червня МАГАТЕ попередило про небезпеку радіологічного викиду через атаки Ізраїлю на ядерні об’єкти Ірану.

Удар США по ядерних об’єктах Ірану

У ніч на 22 червня американська авіація атакувала три ядерні об’єкти в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Дональд Трамп заявив, що метою операції було усунення ядерної загрози, а об’єкти були повністю знищені.

“Якщо Тегеран не піде на мир – майбутні удари будуть набагато масштабнішими.” – Дональд Трамп

Прем’єр-міністр Нетаньягу подякував Трампу за ці удари. Водночас іранське телебачення повідомило, що об’єкти були евакуйовані заздалегідь.

19 червня у Білому домі повідомляли, що рішення щодо ударів по Ірану буде ухвалене протягом двох тижнів залежно від переговорів щодо ядерної програми.

Ракетні атаки Ірану на американські бази

23 червня Іран випустив понад 10 ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удари США по ядерних об’єктах. Ракети були спрямовані в бік Катару та Іраку.

Міністр оборони Катару повідомив, що системи ППО перехопили ракети, спрямовані на авіабазу Аль-Удейд – найбільший військовий об’єкт США в регіоні.