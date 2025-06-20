Конфлікт Ізраїль-Іран: касетні боєприпаси та ядерні удари

Про це пише Reuters.

19 червня Ізраїльські військові та посольство Ізраїлю у Вашингтоні повідомили про те, що Іран здійснив запуск ракети, яка розсіювала касетні боєприпаси, з метою завдання шкоди цивільному населенню. Це стало першим задокументованим випадком використання касетних боєприпасів у конфлікті між Іраном та Ізраїлем.

“Збройні сили Ірану випустили ракету, що містила касетні суббоєприпаси, по щільно заселеній цивільній території в Ізраїлі.” – Посольство Ізраїлю у Вашингтоні

Нагадаємо, що 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по численних цілях на території Ірану, зокрема по об’єктах, пов’язаних із збагаченням урану та іншими військовими спорудами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підкреслив, що метою цієї операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він також зазначив, що операція триватиме до повного виконання поставлених завдань.

Внаслідок ізраїльської атаки загинули високопосадовці Ірану, зокрема командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило державне інформагентство Ірану.

Після цього ряд країн закрили свій повітряний простір, а МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти. Іран, у свою чергу, запевнив, що його ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень під час ізраїльських ударів.

У відповідь на атаки Ізраїлю, Іран запустив понад 100 безпілотників у бік ізраїльської території. Після цього, 13 та 14 червня, Ізраїль здійснив нові авіаудари по містах Ірану, де розташовані важливі оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран звинуватив Сполучені Штати в причетності до ізраїльських атак на свою територію. Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.