Ізраїль розпочав військову операцію проти ядерної програми Ірану

Про це йдеться у повідомленні Ізраїльської армії в Telegram

Ізраїльська армія, відома як ЦАХАЛ, повідомила про запуск ракет з Ірану в бік Ізраїлю. Відповідні системи протиповітряної оборони вже активовані для перехоплення загрози. Цю інформацію підтвердила пресслужба армії.

“Нещодавно ЦАХАЛ ідентифікував ракети, запущені з Ірану в бік території держави Ізраїль. Системи захисту працюють, щоб перехопити загрозу.” – ЦАХАЛ

Сирени спрацювали в кількох регіонах країни, і жителям рекомендовано перейти в укриття, залишаючись там до подальших вказівок. Виходити з захищених місць дозволяється лише за чіткими командами. Армія закликала уникати публікацій про місця влучань.

Військова операція Ізраїлю проти Ірану

У ніч на 13 червня Ізраїль розпочав повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по численних цілях на території Ірану, зокрема по об’єктах, пов’язаних із збагаченням урану та іншими військовими установами.

“Метою операції є завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях,” – Біньямін Нетаньягу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підкреслив, що операція триватиме до повного виконання завдань. Внаслідок атак загинули високопосадовці Ірану, зокрема командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері.

У відповідь на ізраїльські удари, Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю. Після цього ряд країн закрив свій повітряний простір.

МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти, зазначивши, що наразі немає підвищення рівня радіації. Іран також закликав до скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН, а низка країн, включаючи Велику Британію, Китай та Оман, закликали до деескалації конфлікту на Близькому Сході.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про виявлене забруднення в одному з ядерних об’єктів Ірану.