Військова операція Ізраїлю проти Ірану вплинула на світові ринки 13 червня 2025

Як пише медіа Reuters

13 червня світові фондові ринки зазнали значних втрат, тоді як ціни на нафту різко зросли через військову операцію Ізраїлю проти Ірану. Цю інформацію підтверджують численні джерела.

Ціни на сиру нафту підскочили: вартість Brent зросла на 5,43 долара, досягнувши 74,79 долара за барель, а WTI піднялася на 5,55 долара, до 73,59 долара. У певний момент ціна на нафту зросла на 14%. Золото також показало зростання, наблизившись до рекордного рівня в 3 444 долари за унцію.

Фондові ринки по всьому світу відреагували на ці події. Американські ф’ючерси S&P E-mini знизилися на 1,6%, а Nasdaq – на 1,7%. Європейський індекс STOXX 50 впав на 1,7%. В Азії японський Nikkei зменшився на 1,1%, південнокорейський KOSPI – на 1,3%, а гонконзький Hang Seng – на 1%.

На фоні новин про ізраїльську атаку інвестори почали активно купувати державні облігації США, що призвело до зниження їхньої прибутковості до найнижчого рівня за останній місяць – 4,31%.

Валютні ринки також зазнали змін: долар піднявся на 0,6%, тоді як японська єна знизилася на 0,1%, досягнувши 143,71 за долар. Євро та фунт стерлінгів також подешевшали на 0,6%.

“Інвестори серйозно побоюються повномасштабного конфлікту в регіоні, що може тримати ринки в стані нестабільності ще тривалий час.” – Метт Сімпсон, аналітик City Index

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по численних цілях на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та військовими потужностями.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підкреслив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він зазначив, що операція триватиме доти, поки не буде досягнуто поставлених цілей.

Внаслідок ізраїльських атак загинули ключові військові фігури Ірану, зокрема головнокомандувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) генерал Хоссейн Саламі та начальник штабу Збройних сил Ірану Мохаммед Багері.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї попередив, що Ізраїль чекає “суворе покарання” за ці напади.

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що країна має право на помсту за авіаудари Ізраїлю. Водночас у МЗС Ірану стверджують, що без підтримки США Ізраїль не зміг би здійснити ці удари.

Держсекретар США Марко Рубіо заперечив будь-яку причетність Сполучених Штатів до ізраїльських атак на Іран.