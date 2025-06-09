Ізраїль попереджає про евакуацію з портів Ємену через загрозу авіаударів

Як повідомляє Twitter-акаунт полковника Авіхай Адраї, речника Армії оборони Ізраїлю

Армія оборони Ізраїлю видала термінове попередження про необхідність евакуації з трьох портів на заході Ємену: Рас-Іса, Ходейда та Саліф. Всі ці порти знаходяться під контролем хуситів.

Цю інформацію оприлюднив речник Армії оборони Ізраїлю, полковник Авіхай Адраї, у дописі на своїй сторінці в соцмережі X.

У заяві зазначається, що існує ймовірність майбутніх авіаударів через використання портової інфраструктури хуситами для своїх атак.

“Через використання портів терористичним режимом хуситів для своїх атак, ми закликаємо всіх, хто перебуває в цих портах, негайно евакуюватися та триматися подалі задля власної безпеки.” – Авіхай Адраї, речник Армії оборони Ізраїлю

Згідно з повідомленням The Times of Israel, Ізраїль вже раніше випускав подібні попередження щодо цих портів і завдавав ударів по них через кілька днів після оголошення.

Після останніх авіаударів Ізраїлю по хуситах у Ємені, підтримуване Іраном угруповання випустило сім балістичних ракет і щонайменше один безпілотник по території Ізраїлю.

У серпні 2024 року ізраїльські військові завдали ударів по нафтових об’єктах у Ємені, які контролюють хусити, у відповідь на їхні атаки по Тель-Авіву.

Крім того, хусити неодноразово атакували кораблі у водах Червоного моря, протестуючи проти обстрілів Сектора Гази ізраїльськими військовими.

Багатомісячні атаки хуситів у Червоному морі суттєво вплинули на глобальне судноплавство, змушуючи судноплавні компанії змінювати маршрути на довші та дорожчі шляхи навколо Південної Африки.