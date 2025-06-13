Ізраїль готується до удару по Ірану через ядерну програму: США закликають до дипломатії

Про це заявлято посадовці з адміністрації Трампа та Ізраїлю, пише The Wall Street Journal

Ізраїль може завдати удару по Ірану в найближчі дні, якщо Тегеран відмовиться від пропозиції США, що передбачає суворі обмеження для його ядерної програми. Про це повідомляють високопосадовці з адміністрації Трампа та Ізраїлю.

Згідно з інформацією, отриманою від ізраїльського чиновника, удар може відбутися вже в неділю, якщо Іран не зупинить виробництво збагаченого матеріалу, який може бути використаний для створення ядерної бомби. Ізраїль має на меті змусити Іран відмовитися від можливості збагачення урану.

У неділю спецпредставник США Стів Віткофф планує провести шостий раунд переговорів з іранськими колегами в Омані. У понеділок прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу обговорив можливість удару під час телефонної розмови з президентом Трампом, про що повідомили два американських посадовця.

Невдовзі після цього США почали виведення деяких дипломатів і родичів військових з Близького Сходу. Американські чиновники зазначили, що розвідка вказує на підготовку Ізраїлем удару.

Видання підкреслює, що можливе зіткнення між Ізраїлем і Іраном може призвести до широкомасштабної війни, що суттєво вплине на енергетичні ринки та економіки по всьому світу.

“Президент Трамп заявив, що не хоче, щоб Ізраїль вдавався до удару зараз, бо це може ‘зірвати’ потенційну угоду між США та Іраном.” – The Wall Street Journal

Джерела, знайомі з позицією адміністрації, повідомляють, що Вашингтон не надасть Ізраїлю “наступальної” підтримки, якщо той вирішить завдати удару.

У четвер Трамп зазначив, що не вважає атаку неминучою, але “вона цілком може відбутися”. Він також додав, що США та Іран “досить близькі до досить хорошої угоди”, але Іран має зробити подальші поступки, щоб уникнути конфлікту.

Невідомо, як Ізраїль відреагує, якщо Іран запропонує зустрічну пропозицію замість відмови. Іран вже багато років наполягає на своєму праві збагачувати уран у межах мирної ядерної програми.

Іранські посадовці заявили про готовність до атаки та наявність військових планів для відповіді.

Під час розмови в понеділок, коли Нетаньягу підняв питання можливих ударів, Трамп, за словами двох американських посадовців, висловив бажання, щоб дипломатія спочатку вичерпала себе, перш ніж вдаватися до військових дій. Проте США сподіваються, що загроза атаки підштовхне Іран до укладення угоди.

Західні та ізраїльські посадовці вважають, що військові дії можуть відтермінувати програму Ірану щонайменше на рік, хоча точні прогнози залишаються невизначеними.

Водночас удар може спонукати Іран до створення ядерної зброї. Тегеран, ймовірно, припинить співпрацю з міжнародними інспекторами, що зробить його програму ще менш прозорою для США та союзників.

Прихильники удару вважають, що Ізраїль має обмежене вікно можливостей, щоб скористатися тимчасовим ослабленням ППО Ірану та його союзників, таких як ліванська “Хезболла”, яка раніше могла б долучитися до удару у відповідь.