Ізраїль відкриває нові гуманітарні центри в Секторі Гази для підтримки палестинців

Про це пише газета The Jerusalem Post з посиланням на джерела серед ізраїльських чиновників.

Ізраїльська армія оголосила про відкриття двох нових гуманітарних центрів у Секторі Гази, а також про плани запустити ще два. Цю інформацію підтвердили джерела серед ізраїльських чиновників.

Центри розташовані в районі Тель-Султан на півдні анклаву та в коридорі Мораг, на північ від Рафаху. Вони здатні надавати допомогу приблизно 600 тисячам палестинців щотижня. Хоча точні терміни запуску центрів поки що не оголошені, очікується, що вони незабаром запрацюють на повну потужність.

Відкриття цих гуманітарних пунктів стало можливим завдяки співпраці Ізраїлю з американськими компаніями та міжнародними благодійними організаціями. Розроблені протоколи мають на меті запобігти контролю ХАМАС над цими центрами, чого, за словами джерел, не вдалося досягти Організації Об’єднаних Націй.

Ізраїльські чиновники вважають, що запуск гуманітарних центрів може зменшити вплив ХАМАС у регіоні. Третій центр планується поблизу Хан-Юніса, а четвертий – у центральній частині анклаву, але точні дати їх відкриття ще не визначені.

Незважаючи на нові ініціативи, за оцінками, гуманітарна допомога залишатиметься критично необхідною для мільйона мешканців Гази, особливо в північних районах, де нові центри не плануються.

19 травня Ізраїль дозволив ввезення базових продуктів харчування до Гази, щоб уникнути голоду після тривалої блокади. 20 травня ООН отримала дозвіл на в’їзд близько 100 вантажівок з гуманітарною допомогою, але перші вантажі залишаються під контролем Ізраїлю.

21 травня в ООН повідомили, що гуманітарна допомога, яка почала надходити після 11 тижнів блокади, ще не була передана місцевим жителям.

Аналіз поточної ситуації у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив напад на Ізраїль, захопивши кілька населених пунктів і взявши заручників. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію, що призвела до гуманітарної кризи та численних жертв серед цивільного населення.

15 січня 2025 року між Ізраїлем та ХАМАС було укладено угоду про припинення вогню, яка набула чинності 19 січня. Угода передбачає три етапи, включаючи повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ з густонаселених районів та звільнення частини заручників.

Проте 18 березня 2025 року Ізраїльські сили оборони оголосили про відновлення бойових дій у Секторі Гази. 17 травня армія розпочала новий наступ з метою ліквідації ХАМАС та звільнення заручників. Палестинська сторона повідомила про 146 загиблих, і бойові дії тривають.