Ізраїль готує авіаудари по Тегерану: загострення конфлікту з Іраном

Як повідомляє Twitter-акаунт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу

Невдовзі ізраїльські військові літаки планують атакувати Тегеран, столицю Ірану. Про це повідомив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

“Найближчим часом ви побачите літаки ВПС Ізраїлю в небі Тегерана – ми завдамо ударів по кожному об’єкту та кожній цілі режиму аятол”, – Біньямін Нетаньягу

Ця заява свідчить про подальше загострення відносин між Ізраїлем та Іраном. Нетаньягу зазначив, що за останні два дні Ізраїль завдав “серйозної шкоди” ядерним об’єктам Ірану.

“Ми також завдали ударів по команді старших науковців, які керують цими проєктами”, – Біньямін Нетаньягу

За словами прем’єра, ці удари затримали ядерну програму Ірану на кілька років. Він також підкреслив серйозну загрозу, яку становлять балістичні ракети Ірану, здатні знищити Ізраїль.

Операція Ізраїлю проти Ірану

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей, включаючи об’єкти збагачення урану та військові бази.

Нетаньягу зазначив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Операція триватиме до повного виконання завдання.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

У відповідь на ізраїльські удари, Іран 13 червня запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю.

Після атак Ізраїлю кілька країн закрили свій повітряний простір. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах, тоді як Іран стверджує, що їхні ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень.

13 та 14 червня Ізраїль продовжив завдавати авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати у причетності до ізраїльських атак на іранську територію. Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.