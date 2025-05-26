Ізраїль планує захопити 75% Сектору Гази у новому наступі на ХАМАС

Про це повідомляє The Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю оголосила про свої наміри захопити понад 75% території Сектору Гази протягом найближчих двох місяців у рамках нового масштабного наступу на угруповання ХАМАС. Згідно з інформацією, ізраїльські війська планують витіснити палестинське населення з більшої частини регіону, зосередивши його у трьох невеликих зонах, які займуть лише 25% площі Гази.

Згідно з цим планом, палестинці будуть переміщені до так званих “безпечних зон”: до району Масаві на півдні, таборів для біженців у центральній частині та міста Газа. Наразі в районі Масаві проживає близько 700 тисяч людей, у центральній частині – від 300 до 350 тисяч, а приблизно мільйон осіб мешкає в самому місті Газа.

На даний момент ізраїльська армія контролює близько 40% території Сектору Гази, а для досягнення мети захоплення 75% площі планується витратити два місяці. Військові змінили свої пріоритети: замість зосередження на ліквідації бойовиків ХАМАС, тепер основною метою є захоплення територій та знищення інфраструктури угруповання.

Військові також підкреслюють, що перемога над ХАМАС дозволить звільнити решту 58 заручників, яких досі утримує угруповання. За їхніми оцінками, живими залишаються близько 20 осіб.

Конфлікт у Секторі Гази розпочався 7 жовтня 2023 року, коли ХАМАС здійснив вторгнення на територію Ізраїлю, захопивши кілька населених пунктів і взявши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію, що призвела до гуманітарної кризи і сотень загиблих. 15 січня 2025 року було укладено угоду про припинення вогню, яка почала діяти 19 січня, проте 18 березня бойові дії відновилися.

17 травня Армія оборони Ізраїлю оголосила про новий наступ із метою ліквідації ХАМАС та звільнення заручників, що супроводжувалося повідомленнями про загибель 146 палестинців. Наступного дня прем’єр-міністр Нетаньягу заявив про готовність Ізраїлю до укладення угоди з ХАМАС щодо припинення бойових дій.

19 травня ізраїльська армія розпочала масштабну наземну операцію в Секторі Гази з метою встановлення оперативного контролю над спустошеними районами палестинської території. Це відбулося на тлі безуспішних переговорів про припинення вогню в Катарі. Нетаньягу також наголосив, що після завершення війни Ізраїль зберігатиме загальний контроль над Сектором Гази.