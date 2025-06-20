Протест Ізраїлю через виступ міністра закордонних справ Ірану в ООН

Про це агентство Reuters повідомляє у листі, з яким ознайомилося.

Даніель Мерон, посол Ізраїлю в ООН у Женеві, висловив “рішучий протест” проти рішення Ради ООН з прав людини надати слово міністру закордонних справ Ірану. Це сталося напередодні важливих переговорів із європейськими партнерами, про що повідомляє агентство Reuters.

“Надання міністру закордонних справ Ірану слова перед цим органом продовжує підривати довіру до Ради та є відвертою зрадою численних жертв цього режиму в усьому світі.” – Даніель Мерон

20 червня Рада ООН з прав людини оголосила, що Аббас Арагчі, міністр закордонних справ Ірану, отримає можливість виступити. Після цього він планує провести переговори з головою зовнішньої політики ЄС Каєю Каллас та міністрами закордонних справ Великої Британії, Франції та Німеччини.

У своєму листі Мерон звинуватив Іран у використанні Ради як платформи для “просування деспотичної кампанії режиму”. Водночас, 18 червня посол Ірану в ООН у Женеві звинуватив Ізраїль у “війні проти людства”.

Офіс Ради ООН з прав людини оприлюднив протокол засідання, в якому зазначено, що голова Ради Юрг Лаубер надав Арагчі дозвіл виступати відповідно до правил ООН, які дозволяють це у виняткових випадках.

Ізраїль розпочав повітряні удари по Ірану 13 червня, заявивши, що метою є запобігання розробці ядерної зброї. У відповідь Тегеран завдав ракетних ударів та атак безпілотниками по території Ізраїлю, підкреслюючи, що його ядерна програма має виключно мирний характер.

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю провела масштабну операцію, завдавши ударів по десятках об’єктів, пов’язаних із збагаченням урану та військовою інфраструктурою Ірану.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наголосив, що операція триватиме до повного виконання завдання, спрямованого на знищення ядерної інфраструктури, заводів з виробництва балістичних ракет та військових потужностей Ірану.

Внаслідок ударів загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило державне інформагентство Ірану.

Після атак низка країн закрила свій повітряний простір, а МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах. Іран запевнив, що його ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень.

У відповідь на ізраїльські удари Іран запустив понад 100 безпілотників по території Ізраїлю, а 13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по ключових військових об’єктах Ірану.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив США у причетності до ізраїльських ударів, проте Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.