Ізраїльські авіаудари по ядерних об'єктах Ірану: загострення конфлікту на Близькому Сході

Як повідомляє Іранське державне інформагентство IRNA

У ніч на 13 червня Ізраїль провів серію авіаударів по території Ірану, оголосивши про “точний превентивний удар” по численним військовим об’єктам, спрямованим на знищення ядерної програми країни. У відповідь Іран активізував свої безпілотники, які були перехоплені ізраїльськими силами. Внаслідок цих атак загинули високопосадовці, зокрема командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило іранське державне інформагентство.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило занепокоєння через удари по ядерних об’єктах, хоча наразі не зафіксовано підвищення рівня радіації. Іран закликав до скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН. Кілька країн, включаючи Велику Британію, Китай та Оман, закликали до деескалації конфлікту на Близькому Сході.

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що в результаті ударів було уражено найбільший в Ірані об’єкт зі збагачення урану, розташований у Натанзі. Удар пошкодив підземну частину об’єкта, де розміщені центрифуги та інша інфраструктура. В Ірані стверджують, що пошкодження є “поверхневими” і більша частина об’єкта залишається недоторканою.

Іранські ЗМІ також повідомили про новий удар по військовому аеропорту в Тебрізі, де базуються винищувачі. Цей удар стався близько 12:30 за місцевим часом.

Президент США Дональд Трамп закликав Іран до укладення нової угоди, попередивши про можливе загострення конфлікту. Він підкреслив, що Ізраїль має потужну військову техніку і вміє її ефективно використовувати.

Іран оголосив про вихід з ядерних переговорів зі США, скасувавши шостий раунд, запланований на 15 червня в Омані.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив занепокоєння щодо можливих наслідків для стабільності регіону, підкресливши загрози для міжнародної безпеки та фінансової стабільності. Він також нагадав про підтримку Іраном Росії у війні проти України.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив ескалацію військових дій на Близькому Сході, висловивши стурбованість ударами по ядерних об’єктах Ірану під час переговорів зі США.

У зв’язку з загостренням ситуації, Державний департамент США створив робочу групу для можливого евакуації американських громадян з регіону.

Внаслідок ізраїльських ударів загинули шестеро іранських науковців-ядерників, серед яких колишній голова Організації з атомної енергетики Ірану Ферейдун Аббасі та фізик Мохаммад Мехді Тегеранчі.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що організація підтримує зв’язок з іранськими ядерними органами безпеки для оцінки стану об’єктів. Він зазначив, що підвищення рівня радіації не зафіксовано, а об’єкти в Ісфахані та Фордо залишилися неушкодженими. Гроссі закликав усі сторони проявити стриманість, щоб уникнути подальшої ескалації.

Постійне представництво Ірану при ООН направило офіційний лист голові Ради Безпеки з вимогою скликати термінове засідання у відповідь на авіаудари Ізраїлю. Іран закликав Раду Безпеки вжити рішучих заходів проти “злочинних та провокаційних атак” і розцінив дії Ізраїлю як порушення Статуту ООН та загрозу регіональній і глобальній безпеці.