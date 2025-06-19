Ізраїльський міністр оборони порівняв Хаменеї з Гітлером і підтвердив можливість ліквідації

Про це він сказав журналістам під час відвідування місця іранського ракетного удару в ізраїльському місті Холон, передає The Times of Israel.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац висловив різку критику на адресу верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, порівнявши його з Адольфом Гітлером. Він зазначив, що така особа не може “продовжувати існувати”. Ці слова пролунали під час його візиту до ізраїльського міста Холон, де стався іранський ракетний удар.

“Я порівнюю це зі сценарієм, коли під час жахливого Голокосту, якби існував Ізраїль і сильна ізраїльська армія, і ми знали, що можемо відправити своїх військових в бункер, щоб захопити ворога єврейського народу Гітлера, щоб зірвати його план знищення євреїв, ми б це зробили. Ми б відправили Армію оборони Ізраїлю, вивезли б його та ліквідували. І саме так, відповідно, я бачу нинішню ситуацію. Хаменеї – це сучасний Гітлер”, – Ісраель Кац

На запитання про можливість ліквідації Хаменеї в рамках військових цілей, Кац підтвердив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) має відповідні “інструкції”.

“Цілі війни – усунути ядерну загрозу, ліквідувати джерела руйнування та нейтралізувати ракетні загрози. У цих рамках ЦАХАЛ отримав інструкції та знає, що для досягнення всіх цілей, безперечно, ця людина більше не повинна існувати”, – Ісраель Кац

15 червня агентство Reuters повідомило, що президент США Дональд Трамп нещодавно ветував план Ізраїлю щодо ліквідації Хаменеї. Цю інформацію також підтвердило Fox News, посилаючись на анонімного чиновника США.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу спростував чутки про плани ліквідації Хаменеї, заявивши, що в інформаційному просторі циркулюють “різні повідомлення про розмови, яких ніколи не було”.

Згідно з даними Iran International, Хаменеї разом із родиною перебуває в підземному бункері в північно-східному районі Тегерана – Лавізані. 16 червня Нетаньягу не виключив можливість ліквідації Хаменеї під час військових операцій Армії оборони Ізраїлю.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та військовими базами.

Прем’єр-міністр Нетаньягу підкреслив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він також зазначив, що операція триватиме до повного виконання завдання.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

Після ударів низка країн закрила свій повітряний простір. МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти, тоді як Іран запевнив, що ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень.

У відповідь на атаки Ізраїлю Іран запустив понад 100 безпілотників у бік ізраїльської території. 13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив США у причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон відкинув ці обвинувачення та закликав Тегеран сісти за стіл переговорів щодо ядерної програми.