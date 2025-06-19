Про це повідомив NBC News високопоставлений представник ізраїльської розвідки.

Система протиповітряної оборони Ізраїлю, відома як “Залізний купол”, за останні 24 години змогла перехопити лише 65% ракет, запущених Іраном. Це значне зниження в порівнянні з 90% у попередній добі. Про це повідомив високопоставлений представник ізраїльської розвідки.

“Іран досі має дуже досконалі ракети – і він їх активно використовує.” – колишній високопосадовець ізраїльської розвідки

За словами джерела, яке не має права публічно коментувати через чутливість інформації, нові ракети, які запускає Іран, значно скоротили час реагування Ізраїлю на загрозу. Це означає, що ізраїльські сили мають менше часу для вжиття заходів у відповідь.

“До вчорашнього дня ми отримували попередження приблизно за 10–11 хвилин до моменту падіння ракети. Але сьогодні зранку – це вже 6–7 хвилин. Це означає, що ракети, ймовірно, були значно швидшими, ніж попередні.” – представник ізраїльської розвідки

Він також зазначив, що іранські ракети оснащені навігаційними системами, які дозволяють їм точно вражати цілі, такі як лікарня в Беер-Шеві. Незважаючи на значні втрати серед іранського керівництва після неочікуваної атаки Ізраїлю минулого тижня, Іран все ще має достатні запаси ракет для тривалих відповідей, що свідчить про їхню стратегію “виваженої терплячості”.

“Режим має рішучість і ресурси, щоб продовжувати атаки. Тому ми маємо бути обережні з будь-якими заявами про ‘неминуче падіння режиму’ – це наразі зовсім не відповідає дійсності.” – представник ізраїльської розвідки

Що таке “Залізний купол”

Система “Залізний купол” була розроблена спільно США та Ізраїлем і запущена в експлуатацію у 2011 році. Це високотехнологічна система, що складається з радарів і пускових установок, яка постійно вдосконалюється і коштує мільярди доларів. Вартість однієї батареї оцінюється приблизно у 100 мільйонів доларів, а США інвестували у її розробку понад 2,9 мільярда доларів.

Система призначена для захисту від ракет малої дальності, і її ефективність, за офіційними даними, сягає 90-97% у перехопленні таких загроз. Якщо ракета не загрожує населеним пунктам чи стратегічним об’єктам, а впаде у пустелі, її не перехоплюють.

Згідно з даними, “Залізний купол” складається з 10 батарей, кожна з яких має 3-4 пускові установки, а в кожній установці – по 20 ракет-перехоплювачів Tamir. Для кожної цілі запускають по дві ракети, а вартість однієї ракети Tamir коливається від 40 до 100 тисяч доларів.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по десятках цілей, включаючи об’єкти збагачення урану та військові бази.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є знищення ядерної інфраструктури, заводів з виробництва балістичних ракет та військових потужностей Ірану. Операція триватиме до повного виконання завдання.

Внаслідок ударів загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило іранське державне інформагентство.

Після атаки низка країн закрили свій повітряний простір, а МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах. Іран запевняє, що ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю, а 13-14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по ключових оборонних спорудах і військових базах Ірану.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН Іран звинуватив США у причетності до ударів, проте Вашингтон відкинув ці звинувачення і закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.