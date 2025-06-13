Ізраїль готує превентивну атаку на Іран через ядерну загрозу – Данон в ООН

Про це Денні Данон заявив у відео на YouTube під час засідання Генеральної асамблеї ООН 13 червня.

Денні Данон, посол Ізраїлю в ООН, висловив стурбованість щодо можливого вторгнення Ірану в Ізраїль, яке, за його словами, могло статися після завершення іранської програми з розробки ядерної зброї. У зв’язку з цим Ізраїль вирішив провести превентивну атаку на Іран, щоб запобігти потенційній загрозі.

Цю інформацію Данон озвучив під час засідання Генеральної асамблеї ООН 13 червня. Він підкреслив, що дії Ізраїлю були “продуманою реакцією” на екзистенційну загрозу з боку Ірану.

“Роками іранський режим фінансував та керував атаками проти Ізраїлю через своїх терористичних посередників, ХАМАС, Хезболлу та хуситів. Іран підживлював нестабільність у регіоні, відкрито заявляючи про свій намір знищити та ліквідувати державу Ізраїль.” – Денні Данон

Між Ізраїлем та Іраном немає спільного кордону, і відстань між країнами становить приблизно 1200 км, які розділяють Ірак та Йорданія. Ракети можуть досягати цілі за приблизно 10 хвилин, а ударні дрони – за 9 годин.

Данон також зазначив, що не може передбачити, як довго триватимуть атаки на Іран і як Іран відповість на дії Ізраїлю.

“Ми готуємо населення Ізраїлю до нападу з боку Ірану. Минулої ночі вони відправили понад 100 безпілотників, які ми перехопили. Ми очікуємо ще більше снарядів, і ми готуємо населення до дуже інтенсивних днів, які нас чекають. Ми продовжуватимемо діяти, доки не дізнаємося, що ми усунули загрозу.” – Денні Данон

Раніше повідомлялося, що Ізраїль планує продовжити операцію проти Ірану ще протягом двох тижнів, зосередившись на іранській ядерній програмі, військовому керівництві та ракетному арсеналі.

За словами Данона, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вже пояснив лідерам інших країн причини атаки на Іран.

“Я очікую, що Рада Безпеки збереться сьогодні. І я поясню Раді, чому ми зробили те, що зробили, і я очікую, що рада безпеки зрозуміє наше рішення.” – Денні Данон

Рада безпеки ООН планує зібратися 13 червня о 22:00 за київським часом для обговорення ситуації між Ізраїлем та Іраном.