Ізраїльська операція проти ядерної програми Ірану: деталі та міжнародна реакція

Про це повідомляє видання Axios.

Протягом восьми місяців Ізраїль готувався до атаки на Іран, діючи в умовах суворої секретності. Цю інформацію оприлюднило видання Axios, зазначаючи, що планування операції розпочалося ще в жовтні 2024 року.

Основною причиною для такого кроку Ізраїль вважає розробку ядерної зброї Іраном, яку уряд країни сприймає як “екзистенційну загрозу”. Незважаючи на наміри США укласти ядерну угоду з Тегераном, Ізраїль продовжував підготовку до удару.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу запевняв адміністрацію президента Трампа, що країна не планує атакувати Іран. Водночас Білий дім заявив, що будь-яка атака з боку Ізраїлю буде “особистою справою” цієї країни.

Проте, через кілька годин після початку операції, ізраїльські чиновники повідомили, що атака була узгоджена з США, хоча американська сторона цю інформацію спростувала.

Двоє ізраїльських посадовців стверджували, що Трамп і його команда лише публічно виступали проти нападу, але насправді не заперечували його.

“У нас був чіткий дозвіл США.” – джерело Axios

Трамп підтвердив, що знав про плани Ізраїлю, але заперечив будь-яку координацію між країнами на початку операції. Державний секретар Марко Рубіо також зазначив, що напад Ізраїлю був “одностороннім” і не мав підтримки США.

Операція Ізраїлю проти Ірану

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по численним цілям на території Ірану, зокрема по об’єктах, пов’язаним із збагаченням урану та іншими військовими установами.

Прем’єр-міністр Нетаньягу підкреслив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він також зазначив, що операція триватиме до повного виконання завдання.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

У відповідь на ізраїльські удари, Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю.

Після атаки Ізраїлю кілька країн закрили свій повітряний простір. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах, зазначивши, що наразі немає підвищення рівня радіації.

Іран закликав до скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН, а низка країн, зокрема Велика Британія, Китай та Оман, закликали до деескалації ситуації на Близькому Сході.