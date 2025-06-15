Ізраїль просить США підтримати військову операцію проти Ірану

Як пише медіа Axios з посиланням на двох ізраїльських чиновників

Протягом останніх двох днів Ізраїль звернувся до адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням про підтримку у війні з Іраном, з метою ліквідації іранської ядерної програми. Цю інформацію повідомляє Axios, посилаючись на двох ізраїльських чиновників.

Ізраїль стверджує, що йому не вистачає спеціальних бомб для знищення бункерів, а також великих бомбардувальників, необхідних для атаки на об’єкт зі збагачення урану у Фордоу, який розташований глибоко під землею. США мають у своєму арсеналі такі засоби, які можуть бути використані в межах досяжності польоту до Ірану.

Згідно з інформацією Axios, адміністрація Трампа поки що утримується від участі в операції Ізраїлю, зазначаючи, що Іран не має законних підстав відповідати ударами по території США. Проте, прямий напад на Іран, навіть якщо він буде обмежений бомбардуванням одного об’єкта, може призвести до втягнення США у війну.

Один із ізраїльських чиновників повідомив Axios, що США можуть приєднатися до операції, а під час нещодавньої розмови з прем’єр-міністром Нетаньягу президент Трамп висловив можливість такого кроку у разі необхідності. Однак у п’ятницю представник Білого дому спростував цю інформацію, підтвердивши, що адміністрація наразі не розглядає це питання.

“Те, що відбувається сьогодні, неможливо зупинити. Проте ми маємо можливість домовитися про успішне мирне врегулювання цього конфлікту, якщо Іран готовий. Найшвидший шлях для Ірану досягти миру – це відмовитися від своєї ядерної програми.” – Високопоставлений представник Білого дому

Посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер заявив Fox News, що “уся операція… дійсно має бути завершена ліквідацією Фордоу”. Ізраїльські чиновники з самого початку операції піднімали питання про участь США у вирішенні проблеми Фордоу.

Джерело в Ізраїлі повідомило, що США розглядають це прохання, підкреслюючи надію на згоду Трампа.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану, а також інші військові об’єкти.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він підкреслив, що операція триватиме доти, поки завдання не буде виконано повністю.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

Після ударів низка країн закрила свій повітряний простір. МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти, тоді як Іран запевнив, що його ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень.

У відповідь на атаки Ізраїлю Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю.

13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив США у причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран сісти за стіл переговорів щодо ядерної програми.