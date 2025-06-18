Ізраїльські удари по ядерній програмі Ірану у 2025 році: загроза регіональній безпеці

Як пише видання Times of Israel, керівники служби безпеки Ізраїлю виявили: програма ядерної зброї Ірану досягла точки екзистенційної загрози з боку режиму, який відкрито прагнув знищити Ізраїль.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу виступив на Генеральній асамблеї ООН, демонструючи плакат із зображенням іранської ядерної бомби. Він попередив, що Тегеран може створити перші робочі зразки ядерної зброї вже наступного року, закликавши міжнародну спільноту вжити заходів для запобігання цьому. За його словами, “червоною лінією” є готовність іранської бомби на 90%, і Тегеран ніколи не був так близький до цього.

Хоча ця заява була зроблена ще у 2012 році, Нетаньягу неодноразово її повторював. Міжнародні експерти з ядерної енергетики та зброї не наважувалися стверджувати це так рішуче. Для того, щоб відмовити Ірану від створення ядерної зброї, була розроблена міжнародна програма, яка спрямовувала країну на розвиток мирного використання ядерних технологій, зокрема атомних електростанцій.

13 червня 2025 року Ізраїль перейшов від слів до дій, завдавши ударів по десятках об’єктів ядерної програми Ірану. Нетаньягу зазначив, що ця операція була необхідною, оскільки “якщо Іран не зупинити, він може створити ядерну зброю вкрай швидко” – за рік або “лічені місяці”. В Ірані традиційно відкидають такі заяви, наполягаючи на тому, що їхня ядерна програма має виключно цивільне спрямування.

Ядерна енергетика в Ірані почала розвиватися завдяки підтримці Заходу. Перші спроби розвитку ядерної програми датуються 1950-ми роками, коли прозахідний уряд Ірану за підтримки Європи та США започаткував програму “Атом заради миру”. У 1967 році Іран отримав від США дослідницький реактор потужністю 5 мегават, а у 1970 році підписав Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

За часів шаха Мохаммеда Рези Пехлеві Іран уклав угоди з французькими та німецькими компаніями для будівництва ядерних реакторів. Хоча офіційно програма мала мирний характер, шах не приховував, що враховує можливі зміни у військовому балансі в регіоні, і в разі розробки ядерної зброї іншими країнами Іран також може піти цим шляхом.

Ісламська революція 1979 року призупинила розвиток ядерної програми, але війна з Іраком і загроза “брудної бомби” спонукали Іран повернутися до розробок у 1980-х роках, зокрема почати збагачення урану. У 1990-х роках країна отримала підтримку від Китаю, Пакистану та Росії, а також, ймовірно, технології збагачення урану від пакистанського вченого Абдула Кадира Хана.

Іран схвалив “План Амада” – таємний проект створення ядерної зброї до 2004 року, яким керував фізик Мохсен Фахрізаде. На початку 2000-х стало відомо про два ядерні об’єкти – заводи зі збагачення урану та виробництва важкої води, які спершу були приховані від МАГАТЕ, що викликало підозри і призвело до санкцій.

У 2009 році було виявлено таємний завод Фордо, де встановлено понад 18 тисяч центрифуг. Іран накопичив значні запаси урану, збагаченого до 5% і 20%. США попереджали, що Іран близький до створення ядерної зброї, але санкції змусили країну піти на діалог і підписати у 2015 році “Спільний всеохопний план дій”, який обмежував ядерну програму в обмін на послаблення санкцій.

Однак у 2018 році США вийшли з угоди, і Іран відновив збагачення урану, зокрема на заводі Фордо до 20%. За даними МАГАТЕ, у 2023 році виявлено уран, збагачений до 83,7%, що дуже близько до рівня, необхідного для ядерної зброї.

Ізраїльські удари 13 червня 2025 року знищили електричну інфраструктуру на заводі в Натанзі, де встановлено близько 17 тисяч центрифуг, а також пошкодили об’єкти в Ісфахані, де проводили роботи з металевим ураном. Завод Фордо, розташований глибоко під землею, залишився майже неушкодженим.

Ізраїль також ліквідував дев’ятьох іранських вчених-ядерників, які відігравали ключову роль у розробці ядерної зброї. Це може суттєво вплинути на здатність Ірану продовжувати свою програму.

Переговори між США та Іраном, які відновилися після перерви, були зірвані атаками Ізраїлю. Представник МЗС Ірану назвав подальші переговори “безглуздими”, хоча США пропонують нові раунди переговорів і припинення вогню з Ізраїлем.

Іран шукає підтримки у союзників, веде таємні переговори з Росією про можливий виїзд керівництва у разі загострення ситуації. Водночас Іран готує законопроект про вихід з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, хоча офіційно виступає проти розробки зброї масового знищення.

Експерти вважають, що Іран ще не має ядерної зброї, але значний прогрес у збагаченні урану створює серйозні виклики для міжнародної безпеки. Подальші дії Ірану та реакція світової спільноти визначать майбутнє регіональної стабільності.