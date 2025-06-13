Ізраїльські удари по ядерній інфраструктурі Ірану: ескалація конфлікту

Про це повідомляє BBC.

Ізраїльські військові здійснили ракетні удари по іранській інфраструктурі, зокрема по ядерному обʼєкту Фордо. Цю інформацію підтвердили численні джерела, зокрема BBC.

Згідно з повідомленнями, це вже друга атака Ізраїлю на столицю Ірану – Тегеран за добу. Генерал-майор Томер Бар, командувач повітряних сил Ізраїлю, зазначив, що присутність Ізраїлю в західному Ірані є критично важливою, адже “кожна пускова установка, яку ми атакуємо, рятує життя в Державі Ізраїль”.

Як повідомляє CNN, Іран активував свою протиповітряну оборону в районах Тегерана та Караджу, що розташований неподалік столиці.

Посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер підкреслив, що Ізраїль “не допустить наявність ядерної зброї в Ірану”, про що він заявив в інтерв’ю CNN. Раніше керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про виявлене забруднення в одному з іранських ядерних обʼєктів.

Операція Ізраїлю проти Ірану

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану, а також інші військові установки.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він підкреслив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно для досягнення поставлених цілей.

Внаслідок атаки загинули високопосадовці Ірану, зокрема командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

У відповідь на ізраїльські удари, Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю.

Після атаки Ізраїлю кілька країн закрили свій повітряний простір, що свідчить про ескалацію напруженості в регіоні.

МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти, зазначивши, що наразі немає підвищення рівня радіації.

Іран вимагає скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН, а низка країн, зокрема Велика Британія, Китай та Оман, закликали до деескалації ситуації на Близькому Сході.