Ізраїль атакує Іран, США обмежують Трампа, Україна та ЄС про обміни полоненими

Як повідомляє медіа Politico

Ізраїль оголосив про проведення масштабних авіаударів по численних цілях в Ірані, спрямованих на зупинку ядерної програми Тегерана. У той же час, у США суд ухвалив рішення, яке тимчасово забороняє Дональду Трампу розгортати війська Національної гвардії в Лос-Анджелесі. Координаційний штаб України закликав Росію не затягувати обміни полоненими, а Європейський Союз розглядає можливість призначення спеціального представника з питань українців. Це основні новини ранку 13 червня.

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала велику повітряну операцію, націлену на ядерні об’єкти Ірану. Військово-повітряні сили вразили десятки об’єктів, зокрема ті, що пов’язані зі збагаченням урану. Ізраїль оголосив надзвичайний стан, закрив повітряний простір і заборонив проведення масових заходів. Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац попередив про можливу відповідь з боку Ірану, зазначивши, що за оцінками ЦАХАЛ, Іран може створити ядерну зброю вже за кілька днів.

У США підкреслили, що не брали участі в цій операції. Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пообіцяв, що Ізраїль понесе “суворе покарання” за завдані удари.

Федеральний суддя США Чарльз Брейєр ухвалив рішення, яке тимчасово забороняє Дональду Трампу розгортати війська Національної гвардії в Лос-Анджелесі, повернувши контроль над гвардією губернатору Каліфорнії Гевіну Ньюсому, який подав відповідний позов. Це рішення набуде чинності у п’ятницю опівдні.

“Мілітаризація міста є непотрібною, і я закликаю президента Трампа припинити дії, які підтверджують його авторитарні схильності.” – Гевін Ньюсом

Адміністрація Трампа подала апеляцію на це рішення, і Апеляційний суд США тимчасово дозволив зберегти розгортання нацгвардійців у Лос-Анджелесі, призупинивши рішення суду нижчої інстанції. Наступне слухання у справі заплановане на 20 червня.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими закликав Росію не затягувати обміни, погоджені під час переговорів у Стамбулі. Українська сторона дотримується домовленостей, тоді як Росія маніпулює інформацією, звинувачуючи Київ у нібито неготовності до обмінів.

За даними штабу, саме Росія ініціювала перенесення обмінів, але завдяки наполяганням України вони відбудуться найближчими днями. 12 червня вже відбувся обмін полоненими в межах домовленостей другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня.

Колишню єврокомісарку Ільву Йоханссон можуть призначити спеціальною представницею ЄС з питань українців, повідомляє Politico. Вона координуватиме довгострокову стратегію підтримки українських біженців у Євросоюзі.

Йоханссон, яка раніше була комісаркою з внутрішніх справ і міністеркою у Швеції, неодноразово відвідувала Україну та отримала орден “За заслуги”. Нова посада створена на тлі планів Єврокомісії перевести мільйони українців на постійні умови перебування або сприяти їхньому поверненню.