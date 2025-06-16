Ізраїль завдав ударів по ядерних об'єктах Ірану: результати операції

Як повідомляє Twitter-акаунт Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ)

Ізраїльські військові оголосили про успішне знешкодження приблизно третини ракетних пускових установок Ірану. За інформацією Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), у соціальній мережі X було опубліковано дані про знищення понад 20 ракет класу “земля – земля” за кілька хвилин до їх запуску в бік Ізраїлю.

Крім того, в центральному іранському місті Ісфахан було уражено близько 100 військових об’єктів.

“Близько 50 ізраїльських винищувачів і літаків виявили й завдали ударів по місцях зберігання ракет і пускових установках ракет класу ‘земля – земля’.” – Армія оборони Ізраїлю

У ніч на 13 червня Ізраїль розпочав повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по десятках цілей, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та військовими базами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підкреслив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він також зазначив, що операція триватиме до повного виконання завдань.

Внаслідок цих ударів загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генерального штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

Після атаки кілька країн закрили свій повітряний простір. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах, тоді як Іран запевнив, що його ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень.

У відповідь на ізраїльські удари Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю.

13 та 14 червня Ізраїль продовжив завдавати авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати у причетності до ізраїльських ударів по іранській території. Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.