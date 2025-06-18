Ізраїльські удари по іранських центрифугах: підтвердження МАГАТЕ

Як повідомляє МАГАТЕ в Twitter

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) отримало повідомлення про удари, які були завдані по двох іранських об’єктах, що займаються виробництвом центрифуг. Ізраїль підтвердив ці атаки, що викликало значний міжнародний резонанс.

Згідно з інформацією, опублікованою на платформі Х (колишній Twitter), удари були спрямовані на завод TESA в Караджі та Тегеранський дослідницький центр. Ці об’єкти раніше перебували під контролем МАГАТЕ в рамках Спільного всеосяжного плану дій (СВПД).

В результаті атаки на об’єкт у Тегерані була пошкоджена будівля, де виготовляли та тестували сучасні ротори для центрифуг. У Караджі зруйнувалися дві будівлі, що використовувалися для виробництва компонентів цих установок. МАГАТЕ не уточнило контекст атак та їх виконавців.

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що завдала удару по виробничому майданчику центрифуг, а також по численним об’єктам, пов’язаним із виробництвом зброї в районі Тегерана. Ізраїль охарактеризував ці об’єкти як “ключові елементи ядерної програми та ракетних програм Ірану”.

В ізраїльській армії надали деталі щодо ураження:

Завод, що виробляє центрифуги для збагачення урану понад цивільний рівень.

Майданчики, які виготовляють деталі для ракет класу “земля-земля”, що використовувалися для атак на Ізраїль.

Об’єкт для зберігання компонентів ракет класу “земля-повітря”, призначених для ураження літаків.

Ці удари суттєво знижують здатність Ірану загрожувати Ізраїлю та регіону, підкреслили в ізраїльській армії. Раніше МАГАТЕ також повідомляло, що аналіз супутникових знімків, отриманих після атак, виявив ознаки “прямого впливу” на підземну частину іранського заводу зі збагачення урану в Натанзі.