Ізраїльські удари по ядерних обʼєктах Ірану: загострення конфлікту

Про це в армії Ізраїлю повідомили The Times of Israel

Ізраїльські військові завдали удару по ядерному обʼєкту в Ірані, розташованому поблизу Ісфахана. Це вже другий ядерний обʼєкт, на який Ізраїль підтвердив атаку. Про це повідомили представники армії Ізраїлю, згідно з інформацією, опублікованою в The Times of Israel.

Згідно з даними видання, ізраїльські сили вразили два ядерні обʼєкти – Натанз та Ісфахан. Раніше BBC також повідомляло про ураження ядерного обʼєкта Фордо, що також підтверджується The Times of Israel.

“Ми не дозволимо Ірану просуватися до ядерної бомби. Ми не дозволимо розробляти ракети, призначені для того, щоб завдати нам шкоди.” – Армія Ізраїлю

Керівник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі раніше повідомив про виявлення забруднення всередині одного з ядерних обʼєктів Ірану.

У ніч на 13 червня Ізраїль розпочав повітряну операцію проти іранської ядерної програми. Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по численних цілях на території Ірану, включаючи обʼєкти, повʼязані зі збагаченням урану, а також інші військові установки.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підкреслив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він зазначив, що операція триватиме до повного виконання завдання.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило державне інформагентство Ірану.

У відповідь на ізраїльські удари, 13 червня Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю.

Після атаки Ізраїлю кілька країн закрили свій повітряний простір.

МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо атак на ядерні обʼєкти, зазначивши, що наразі немає підвищення рівня радіації.

Іран вимагає скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН. Країни, такі як Велика Британія, Китай та Оман, закликали до деескалації ситуації на Близькому Сході.