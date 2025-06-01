Удар Ізраїлю по гуманітарному пункту в Газі: загибель мирних жителів і переговори про припинення вогню

Про це пише Reuters з посиланням на місцеві органи охорони здоров’я.

1 червня Ізраїль завдав удару по місту Рафах у Секторі Гази, розташованому неподалік пункту розподілу гуманітарної допомоги, контрольованого США. За даними місцевих органів охорони здоров’я, внаслідок обстрілів загинуло щонайменше 31 особа, про що повідомляє агентство Reuters.

Очевидці та медичні працівники розповіли, що ізраїльські військові відкрили вогонь з танка по натовпу людей, які прийшли за гуманітарною допомогою. Уряд Гази, що контролюється ХАМАС, звинуватив Ізраїль у навмисному використанні пунктів розподілу допомоги як “смертельних пасток”.

“Ми стверджуємо світові, що те, що відбувається, є навмисним і зловмисним використанням допомоги як ‘зброї війни’, яка використовується для експлуатації голодуючих мирних жителів та примусового їх збирання у відкритих зонах вбивств, якими керують та контролюють ізраїльські військові.”

– Уряд Гази

Палестинський Червоний Півмісяць, що співпрацює з Міжнародним Червоним Хрестом, повідомив про 23 загиблих та 23 поранених біля пункту збору гуманітарної допомоги в Рафаху, яким керує Гуманітарний фонд Гази (GHF), що базується у США. Ще 14 осіб отримали поранення в іншому районі центральної частини Гази.

Ізраїльські військові не заперечують факт обстрілу поблизу пункту розподілу допомоги, але заперечують свою причетність до інциденту. Американська організація GHF, яка займається розподілом допомоги, заявила, що всі операції проходили без інцидентів, звинувативши ХАМАС у поширенні “фейкових повідомлень”.

GHF, підтримуваний урядами США та Ізраїлю, розпочав свою діяльність у Газі минулого місяця і має три пункти роздачі допомоги, де тисячі людей отримують підтримку. Однак організацію критикують за недостатню незалежність, і її керівник подав у відставку у травні.

Ізраїльські чиновники заявили, що палестинців, які звертаються за допомогою, перевірятимуть, щоб не допустити проникнення осіб, пов’язаних із ХАМАС.

Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу звинувачує ХАМАС у відмові від американської пропозиції щодо припинення вогню та підтверджує намір Ізраїлю перемогти угруповання. Це, за їхніми словами, затримує переговори.

ХАМАС офіційно відповів на пропозицію США щодо припинення вогню, висунувши умови, які передбачають повне завершення війни, виведення ізраїльських військ із палестинських територій і забезпечення гуманітарної допомоги.

Пропозиція спеціального посланця США Стіва Віткоффа передбачає 60-денне припинення вогню, обмін заручниками та передачу тіл загиблих. Зокрема, ХАМАС має звільнити 28 ізраїльських заручників в обмін на звільнення 1 236 палестинських ув’язнених і передачу тіл 180 загиблих палестинців.

ХАМАС зазначив, що їхня відповідь була результатом внутрішніх консультацій і містила деякі поправки, але суттєвих змін до пропозиції не вимагала. Ізраїль поки офіційно не відповів, хоча прем’єр Нетаньягу раніше висловлював умовну згоду.

Попередні спроби припинення вогню зазнали невдачі через розбіжності: Ізраїль наполягає на повному роззброєнні ХАМАС і звільненні всіх заручників, тоді як ХАМАС вимагає виведення ізраїльських військ і офіційного завершення конфлікту.

29 травня речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що ХАМАС і Ізраїль погодили 60-денне припинення вогню в Газі. Прем’єр-міністр Ізраїлю підписав проєкт угоди до того, як її передали ХАМАС.

Водночас Нетаньягу заявляв, що Ізраїль “нізащо не припинить війну в Газі”, навіть якщо буде досягнуто угоду про звільнення заручників. У квітні ХАМАС заявив про готовність звільнити всіх ізраїльських заручників і укласти п’ятирічне перемир’я.

Наразі Ізраїль повідомляє про 58 заручників у полоні, з яких приблизно 23 живі. Більшість із близько 250 захоплених під час нападу ХАМАС у 2023 році вже були звільнені в рамках угод про припинення вогню.