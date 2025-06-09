Ізраїль передав Україні системи Patriot для посилення ППО

Як повідомляє інтерв’ю посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського на каналі УЛІЖКУ

Ізраїль надав Україні важливу військову підтримку, передавши Збройним силам системи Patriot, які раніше були отримані від Сполучених Штатів Америки. Про це в інтерв’ю розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

“Системи Patriot, які ми колись отримали від Сполучених Штатів, тепер знаходяться в Україні. Це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х. Ми погодились їх передати Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, це не так. Це неправда.” – Міхаель Бродський

Посол також підкреслив, що завжди прагнув підтримувати відкритий діалог зі своїми колегами щодо ситуації в Україні, незважаючи на критику в Ізраїлі за його проукраїнську позицію.

Він висловив сподівання, що до завершення його дипломатичної місії в Україні вдасться досягти миру.

У червні 2024 року відбулися переговори між США, Ізраїлем та Україною щодо постачання до восьми систем ППО Patriot, що значно підвищило б можливості Збройних сил України у протистоянні російським повітряним атакам.

У січні 2025 року США відправили близько 90 ракет системи ППО Patriot з Ізраїлю до Польщі для подальшої доставки в Україну.