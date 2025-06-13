Ізраїльська операція проти Ірану: ліквідація командирів КВІР та ескалація конфлікту

Як йдеться у заяві на сайті армії Ізраїлю

В ніч на 13 червня армія Ізраїлю оголосила про ліквідацію високопосадовців Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) під час атаки на Іран. Зокрема, було знищено Тахер-Пора, який очолював безпілотні сили КВІР, а також Дауда Шихіана, командувача протиповітряної оборони.

Пресслужба аятоли Алі Хаменеї, верховного лідера Ірану, підтвердила загибель “кількох командирів та вчених” внаслідок ізраїльських атак. Це повідомлення з’явилося в соціальній мережі X.

“Під час ворожих атак кілька командирів та вчених загинули мученицькою смертю. Дасть Бог, їхні наступники та колеги без зволікання продовжать виконувати свої обов’язки.” – Пресслужба аятоли Алі Хаменеї

Операція Ізраїлю проти Ірану

Ця атака стала частиною повітряної операції, розпочатої Армією оборони Ізраїлю, спрямованої на знищення ядерної програми Ірану. Ізраїльські військові літаки завдали ударів по численних цілях на території Ірану, зокрема по об’єктах, пов’язаних із збагаченням урану та військовими потужностями.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підкреслив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він також зазначив, що операція триватиме доти, поки не буде досягнуто всіх поставлених цілей.

У відповідь на ізраїльські удари, Іран 13 червня запустив понад 100 безпілотників у напрямку території Ізраїлю. Це свідчить про ескалацію напруженості в регіоні.

Крім того, після атаки Ізраїлю кілька країн вирішили закрити свій повітряний простір, що свідчить про серйозність ситуації.