Ізраїльська армія вручить повістки 54 тисячам ультраортодоксальних студентів

Про це пише Reuters.

Ізраїльська армія готується вручити 54 тисячі повісток студентам-ультраортодоксам, які навчаються в єврейських семінаріях. Це рішення стало можливим завдяки постанові Верховного суду Ізраїлю, який скасував тривале звільнення цієї категорії від військової служби.

У минулому році Верховний суд скасував десятирічне звільнення для ультраортодоксальних студентів, яке було запроваджено в часи, коли ця спільнота становила меншу частку населення, ніж нинішні 13%.

Ультраортодоксальні партії, що входять до правлячої коаліції прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, висловили занепокоєння, що служба студентів у військових підрозділах разом зі світськими ізраїльтянами, зокрема жінками, може загрожувати їхній релігійній ідентичності.

Армія Ізраїлю запевнила, що створить умови, які враховуватимуть спосіб життя ультраортодоксів, а також розробить програми підтримки та інтеграції цих студентів до військової служби. Повістки почнуть надсилати вже цього місяця.

Питання звільнення від служби стало особливо актуальним на фоні значного навантаження на ізраїльські збройні сили через одночасні конфлікти з ХАМАС у Газі, “Хезболлою” в Лівані, хуситами в Ємені та Іраном.

В Ізраїлі військова служба є обов’язковою для більшості єврейського населення з 18 років і триває від 24 до 32 місяців, після чого передбачена резервна служба. Арабське населення, яке становить близько 21% громадян, зазвичай звільнене від призову.

Нагадаємо, що 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, захопивши кілька населених пунктів і десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію та запровадив воєнний стан.

Згодом Ізраїль відновив контроль над прикордонними містами та оголосив “повну облогу” Сектору Гази, що призвело до гуманітарної кризи в регіоні. Прем’єр-міністр Нетаньягу оголосив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу, а ізраїльські війська прорвали передову лінію оборони в північній частині Сектору Гази.

У листопаді між Ізраїлем і ХАМАСом було досягнуто чотириденне перемир’я, під час якого відбулося звільнення групи заручників. Водночас у Червоному морі єменські хусити, підтримувані Іраном, почали обстрілювати судна, що призвело до спільних ударів США та Великої Британії по силах хуситів.

У січні 2025 року президент США Джо Байден оголосив про угоду між Ізраїлем і ХАМАСом, що складається з трьох етапів: припинення вогню, звільнення заручників і початок відновлення Гази. Перший етап передбачає повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених районів Гази та звільнення частини заручників.

Під час першої фази мають звільнити 737 палестинських ув’язнених і 1167 затриманих жителів Гази, не причетних до атаки 7 жовтня. У відповідь ХАМАС має відпустити 33 із 98 ізраїльських заручників. Очікується, що перші звільнені будуть передані Червоному Хресту та рятувальним бригадам Єгипту і Катару.